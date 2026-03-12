Okula giden çocuklara kantin kart verilecek: Limiti belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/okula-giden-cocuklara-kantin-kart-verilecek-limiti-belli-oldu-1104194105.html
İstanbul'da okula giden çocuklara kantinde kullanılmak üzere her ay 2 bin liralık yardım yapılacak. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul'da okuyan her öğrenciye kantin kart yardımı geliyor. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı.Kantin kart nedir? Hangi öğrencilere kantin kart verilecek?İlk defa bu yıl başlatacakları kantin karta ilişkin "Gönülden Bir Öğün Kartı" ifadelerini kullanan ve bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz." açıklamasında bulundu.Kira desteği devam edecekGül, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceklerini belirtti.İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı'nın, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.
