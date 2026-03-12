https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/okula-giden-cocuklara-kantin-kart-verilecek-limiti-belli-oldu-1104194105.html

Okula giden çocuklara kantin kart verilecek: Limiti belli oldu

Okula giden çocuklara kantin kart verilecek: Limiti belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da okula giden çocuklara kantinde kullanılmak üzere her ay 2 bin liralık yardım yapılacak. 12.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-12T10:39+0300

2026-03-12T10:39+0300

2026-03-12T10:39+0300

türki̇ye

kantin

öğrenci

i̇stanbul valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104026/16/1040261686_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_ddb2053f14995773a8023bf4bd7a5dda.jpg

İstanbul'da okuyan her öğrenciye kantin kart yardımı geliyor. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı.Kantin kart nedir? Hangi öğrencilere kantin kart verilecek?İlk defa bu yıl başlatacakları kantin karta ilişkin "Gönülden Bir Öğün Kartı" ifadelerini kullanan ve bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz." açıklamasında bulundu.Kira desteği devam edecekGül, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceklerini belirtti.İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı'nın, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/yks-basvurularinda-son-gun-1104192747.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kantin kart, kantin kart ne, kantin kart istanbul, kantin kart ne kadar