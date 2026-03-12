Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/okula-giden-cocuklara-kantin-kart-verilecek-limiti-belli-oldu-1104194105.html
Okula giden çocuklara kantin kart verilecek: Limiti belli oldu
Okula giden çocuklara kantin kart verilecek: Limiti belli oldu
İstanbul'da okula giden çocuklara kantinde kullanılmak üzere her ay 2 bin liralık yardım yapılacak.
İstanbul'da okuyan her öğrenciye kantin kart yardımı geliyor. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı.Kantin kart nedir? Hangi öğrencilere kantin kart verilecek?İlk defa bu yıl başlatacakları kantin karta ilişkin "Gönülden Bir Öğün Kartı" ifadelerini kullanan ve bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz." açıklamasında bulundu.Kira desteği devam edecekGül, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceklerini belirtti.İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı'nın, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.
kantin kart, kantin kart ne, kantin kart istanbul, kantin kart ne kadar
kantin kart, kantin kart ne, kantin kart istanbul, kantin kart ne kadar

Okula giden çocuklara kantin kart verilecek: Limiti belli oldu

İstanbul'da okula giden çocuklara kantinde kullanılmak üzere her ay 2 bin liralık yardım yapılacak.
İstanbul'da okuyan her öğrenciye kantin kart yardımı geliyor. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı.

Kantin kart nedir? Hangi öğrencilere kantin kart verilecek?

İlk defa bu yıl başlatacakları kantin karta ilişkin "Gönülden Bir Öğün Kartı" ifadelerini kullanan ve bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kira desteği devam edecek

Gül, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceklerini belirtti.
İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.
Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı'nın, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.
