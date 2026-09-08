https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/muglada-uyusturucu-operasyonlarinda-gozaltina-alinan-310-supheliden-48i-tutuklandi-1108604862.html
Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ağustos ayında Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T20:02+0300
2026-09-08T20:02+0300
2026-09-08T20:18+0300
türki̇ye
muğla
uyuşturucu
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091040747_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e4d4e1fb66d0ff7cdd07fb1c4a7e1d1.jpg
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik ağustos ayı boyunca il genelinde çalışmalar yürütüldü.Operasyonlarda gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 257'si hakkında ise adli işlem yapıldı.Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kilo 199 gram esrar, 947 gram skunk, 211 gram metamfetamin, 149 gram kokain, 71 gram sentetik uyuşturucu, 1886 sentetik ecza, 492 uyuşturucu hap, 32 kök kenevir ve 5 hassas terazi ele geçirildi.Açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/vanli-kara-haydar-mehmet-fatih-tancalan-tutuklandi-1108603342.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091040747_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_bae4fffadedd6958aa8030117938bad1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muğla, uyuşturucu, operasyon
muğla, uyuşturucu, operasyon
Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i tutuklandı
20:02 08.09.2026 (güncellendi: 20:18 08.09.2026)
Ağustos ayında Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik ağustos ayı boyunca il genelinde çalışmalar yürütüldü.
Operasyonlarda gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 257'si hakkında ise adli işlem yapıldı.
Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kilo 199 gram esrar, 947 gram skunk, 211 gram metamfetamin, 149 gram kokain, 71 gram sentetik uyuşturucu, 1886 sentetik ecza, 492 uyuşturucu hap, 32 kök kenevir ve 5 hassas terazi ele geçirildi.
Açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.