Mısırlı uzman: Batı yaptırımları Rus savunma ürünlerinin uluslararası pazarlara erişimini engelleyemedi
© SputnikMısır Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı
© Sputnik
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Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tarek el-Bardisi, Rusya'nın Mısır'daki havacılık fuarına katılımının, Batı'nın yaptırım ve baskılarının Moskova'nın küresel pazarlara erişimini sınırlayamadığını gösterdiğini belirtti.
Rusya'nın Mısır'da düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılımını değerlendiren Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tarek el-Bardisi, Sputnik'e açıklamalarda bulundu.
El-Bardisi, Moskova’nın fuardaki varlığının yalnızca Su-57 savaş uçağı, insansız hava araçları ve hava savunma sistemlerinin tanıtımıyla sınırlı kalmadığını; ileri askeri teknolojilerini ortaya koyarak Orta Doğu ile Afrika’da yeni pazarlara açılma hedefini taşıdığını ifade etti.
El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
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El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
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El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
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El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
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El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
1/4
El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
2/4
El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
3/4
El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
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El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’daki Rusya standında sergilenen silah ve askeri teçhizat örnekleri.
Modern savaşlarda insansız sistemleri, çok katmanlı hava savunması ve yapay zekanın giderek daha belirleyici hale geldiğine dikkat çeken uzman, "Rusya’nın fuara katılımı, ülkenin çağdaş silahlı çatışmaların gerekliliklerine yanıt verebilecek teknolojik çözümlere sahip olduğunu gösteriyor" dedi.
Rusya’nın fuardaki mevcudiyetinin Batı yaptırımlarına da bir mesaj olduğunu vurgulayan El-Bardisi, "Rus savunma ürünleri, özellikle Orta Doğu ve Afrika'da olmak üzere küresel pazarlarda rekabet etmeyi güçlü bir şekilde sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.