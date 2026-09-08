https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/misirli-uzman-bati-yaptirimlari-rus-savunma-urunlerinin-uluslararasi-pazarlara-erisimini-1108606579.html

Mısırlı uzman: Batı yaptırımları Rus savunma ürünlerinin uluslararası pazarlara erişimini engelleyemedi

Mısırlı uzman: Batı yaptırımları Rus savunma ürünlerinin uluslararası pazarlara erişimini engelleyemedi

Sputnik Türkiye

Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tarek el-Bardisi, Rusya'nın Mısır'daki havacılık fuarına katılımının, Batı'nın yaptırım ve baskılarının Moskova'nın... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T21:14+0300

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2026-09-08T21:14+0300

dünya

uluslararası havacılık ve uzay fuarı

mısır

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su-57

ortadoğu

afrika

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Rusya'nın Mısır'da düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılımını değerlendiren Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tarek el-Bardisi, Sputnik'e açıklamalarda bulundu.El-Bardisi, Moskova’nın fuardaki varlığının yalnızca Su-57 savaş uçağı, insansız hava araçları ve hava savunma sistemlerinin tanıtımıyla sınırlı kalmadığını; ileri askeri teknolojilerini ortaya koyarak Orta Doğu ile Afrika’da yeni pazarlara açılma hedefini taşıdığını ifade etti.Modern savaşlarda insansız sistemleri, çok katmanlı hava savunması ve yapay zekanın giderek daha belirleyici hale geldiğine dikkat çeken uzman, "Rusya’nın fuara katılımı, ülkenin çağdaş silahlı çatışmaların gerekliliklerine yanıt verebilecek teknolojik çözümlere sahip olduğunu gösteriyor" dedi.Rusya’nın fuardaki mevcudiyetinin Batı yaptırımlarına da bir mesaj olduğunu vurgulayan El-Bardisi, "Rus savunma ürünleri, özellikle Orta Doğu ve Afrika'da olmak üzere küresel pazarlarda rekabet etmeyi güçlü bir şekilde sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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uluslararası havacılık ve uzay fuarı, mısır, rusya, batı, moskova, su-57, ortadoğu, afrika