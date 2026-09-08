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AB, Ukrayna'ya kredi kullanarak Patriot bileşenlerini satın alma yetkisi verdi

AB, Ukrayna'ya kredi kullanarak Patriot bileşenlerini satın alma yetkisi verdi

Sputnik Türkiye

AB ülkelerinin, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemi için bileşenleri kredi fonlarını kullanarak satın almasını mümkün kılacak muafiyeti onayladığı... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T16:46+0300

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerinin Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemi için bileşenleri kredi fonlarını kullanarak satın almasını mümkün kılacak muhafiyeti onayladığını belirtti.Von der Leyen, “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için kritik ürünleri satın almasını mümkün kılacak muafiyetin tanınması konusunda Müttefikler tarafından varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan krizin parçası haline getirdiğini dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini belirtirken Kremlin, Batı'nın askeri yardımlarının müzakere sürecine katkı sağlamadığını kaydediyor.

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