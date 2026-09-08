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MHP lideri Bahçeli'den 9 Eylül mesajı: 'İzmir ilelebet Türk yurdu olsun'
MHP lideri Bahçeli'den 9 Eylül mesajı: 'İzmir ilelebet Türk yurdu olsun'
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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i̇zmir
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milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’in 9 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.MHP lideri Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bahceli-terorsuz-turkiyenin-olusturdugu-baris-ve-kardeslik-iklimini-zehirlemeye-donuk-girisimler-1108443066.html
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i̇zmir, anadolu, gazi mustafa kemal atatürk, türkiye, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, 9 eylül
i̇zmir, anadolu, gazi mustafa kemal atatürk, türkiye, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, 9 eylül

MHP lideri Bahçeli'den 9 Eylül mesajı: 'İzmir ilelebet Türk yurdu olsun'

17:23 08.09.2026
© Akın ÇeliktaşMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Akın Çeliktaş
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında 9 Eylül 1922’nin Türk milletinin istiklal mücadelesindeki önemine vurgu yaparak, İzmir’in kurtuluşunu kutlu bir zafer günü olarak nitelendirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’in 9 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
MHP lideri Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

9 Eylül 1922; emperyalizmin kanlı esaret hesabının İzmir’in masmavi semalarında boğulduğu, müstevlinin ve aparatlarının Anadolu üzerindeki meşum emellerinin Türk süvarisinin nal sesleri altında ezildiği, üç yılı aşkın işgalin ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!' emriyle nihayete erdiği kutlu bir zafer günüdür. 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkan işgal kuvvetleri, Türk milletinin hürriyetinden vazgeçeceğini, vatan toprağını mukadderatına terk edeceğini zannetmiştir. Ne var ki Hasan Tahsin’in şahsında sembolleşen mukavemet ruhu, Adalar Denizi’ne gölge veren dağlarda efelerin cesaretiyle büyümüş; Kuvayi Milliye’nin sarsılmaz azmiyle Anadolu’nun dört bir yanına yayılmış, nihayet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında Büyük Taarruz’la bir milletin istiklale olan kararlılığına dönüşmüştür. 26 Ağustos’ta kopan fırtına, 30 Ağustos’ta düşmanın belini kırmış; 9 Eylül sabahı İzmir’de zaferle müjdelenmiştir. Türk süvarisinin şehre girişini takip eden saatlerde Yüzbaşı Şerafettin Bey’in Hükûmet Konağı’na çektiği al bayrak, işgalin kara hatırasını göklerden söküp atmış; İzmir yeniden Türk milletinin hür vicdanıyla buluşmuştur. 9 Eylül; Anadolu’nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkûm edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk’ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığı olmuştur. İzmir’de yükselen bayrak, Büyük Türk milletinin esareti reddeden karakterinin; yoksulluk ve yoksunluğun, savaşın kanlı gölgesinin, umutsuzluğun sinsi pençesinin altında dahi devlet kuran iradesinin ve Mehmetçiğin istiklal uğruna ölümü hiçe sayan, şehadet şerbetinin tadına eren, cennet bahçelerine koşar adım giden imanının nişanesidir. Göklerimizi süsleyen bayrağımızın gölgesinde, minarelerde ezanımızın dinmeyecek sesinde, vatanımızda hür yaşamanın saadetinde bize düşen; istiklalimizin hangi bedellerle kazanıldığını unutmamak ve onu canımız pahasına da olsa ecdadın emanetine sadakatle yaşatmaktır. Güzel İzmir’imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. 9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun.

Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
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