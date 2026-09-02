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Bahçeli: Terörsüz Türkiye’nin oluşturduğu barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük girişimler dikkat çekicidir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye’nin oluşturduğu barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük girişimler dikkat çekicidir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürt Çalışmaları Merkezi ile Rawest Araştırma işbirliğinde ve Friedrich-Ebert-Stiftung desteğiyle gerçekleştirilen 'Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması' hakkında değerlendirmede bulundu.MHP lideri Bahçeli, araştırmaya ilişkin, “Terörsüz Türkiye’nin oluşturduğu barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük girişimler dikkat çekicidir” dedi.Bahçeli, “Amed Spor’un Süper Lig’e yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/bahceliden-30-agustos-mesaji-son-soz-turk-milletinindir-1108346344.html
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mhp, devlet bahçeli, terörsüz türkiye
mhp, devlet bahçeli, terörsüz türkiye

Bahçeli: Terörsüz Türkiye’nin oluşturduğu barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük girişimler dikkat çekicidir

19:13 02.09.2026 (güncellendi: 19:31 02.09.2026)
© Abdullah GüçlüDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Abdullah Güçlü
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürt Çalışmaları Merkezi ile Rawest Araştırma işbirliğinde ve Friedrich-Ebert-Stiftung desteğiyle gerçekleştirilen 'Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması' hakkında değerlendirmede bulundu.
MHP lideri Bahçeli, araştırmaya ilişkin, “Terörsüz Türkiye’nin oluşturduğu barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük girişimler dikkat çekicidir” dedi.
Bahçeli, “Amed Spor’un Süper Lig’e yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır” ifadelerini kullandı.
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