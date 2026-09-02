https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bahceli-terorsuz-turkiyenin-olusturdugu-baris-ve-kardeslik-iklimini-zehirlemeye-donuk-girisimler-1108443066.html

Bahçeli: Terörsüz Türkiye’nin oluşturduğu barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük girişimler dikkat çekicidir

Bahçeli: Terörsüz Türkiye’nin oluşturduğu barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük girişimler dikkat çekicidir

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T19:13+0300

2026-09-02T19:13+0300

2026-09-02T19:31+0300

poli̇ti̇ka

mhp

devlet bahçeli

terörsüz türkiye

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürt Çalışmaları Merkezi ile Rawest Araştırma işbirliğinde ve Friedrich-Ebert-Stiftung desteğiyle gerçekleştirilen 'Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması' hakkında değerlendirmede bulundu.MHP lideri Bahçeli, araştırmaya ilişkin, “Terörsüz Türkiye’nin oluşturduğu barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük girişimler dikkat çekicidir” dedi.Bahçeli, “Amed Spor’un Süper Lig’e yükselmesinden ve burada başarılı olmasından milletimiz memnuniyet duymaktadır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/bahceliden-30-agustos-mesaji-son-soz-turk-milletinindir-1108346344.html

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