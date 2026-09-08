https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/merakla-bekleniyordu-dgs-tercih-sonuclari-aciklandi--1108579396.html

Merakla bekleniyordu: DGS tercih sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu: DGS tercih sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), tercih sonuçları açıklandı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T10:50+0300

2026-09-08T10:50+0300

2026-09-08T10:50+0300

türki̇ye

dikey geçiş sınavı (dgs)

ösym

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c6fee07d968f477f69b20cdb7d9db0a.jpg

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarını açıkladı. 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenilebilecek.DGS sonuçlarına nereden bakılacak?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:‘’27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında (16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.’’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kyk-yurt-basvuru-sonuclari-aciklandi-1108577488.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dikey geçiş sınavı (dgs), ösym