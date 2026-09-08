https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kyk-yurt-basvuru-sonuclari-aciklandi-1108577488.html
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T10:09+0300
2026-09-08T10:09+0300
2026-09-08T10:09+0300
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gençlik ve spor bakanlığı
gençlik ve spor bakanlığı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ayrıntılar geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.