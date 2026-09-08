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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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gençlik ve spor bakanlığı
gençlik ve spor bakanlığı

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

10:09 08.09.2026
© Fotoğraf : yurt, yurt odası yurt, yurt odası
yurt, yurt odası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Fotoğraf : yurt, yurt odası
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Ayrıntılar geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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