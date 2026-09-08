https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/menendez-kardeslere-yeni-sans-tahliye-durusmasi-one-alindi-1108577196.html

Menendez kardeşlere yeni şans: Tahliye duruşması öne alındı

Menendez kardeşlere yeni şans: Tahliye duruşması öne alındı

Sputnik Türkiye

ABD'nin en çok konuşulan cinayet davalarından birinin merkezindeki Erik ve Lyle Menendez, özgürlüklerine beklenenden daha erken kavuşma ihtimaliyle yeniden... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T10:08+0300

2026-09-08T10:08+0300

2026-09-08T10:08+0300

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Anne ve babalarını 1989 yılında öldürmekten yaklaşık 35 yıldır cezaevinde bulunan Erik ve Lyle Menendez için şartlı tahliye sürecinde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.TMZ'nin haberine göre kardeşlere erken şartlı tahliye uygunluk duruşması hakkı tanındı. Yeni duruşmanın Mart 2027'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu karar, kardeşlerin özgürlüklerine kavuşabilmek için beklemesi gereken süreyi önemli ölçüde kısaltabilir. Erik ve Lyle Menendez'in 2025'teki şartlı tahliye talepleri reddedilmiş, yeniden başvurabilmeleri için Ağustos 2028'e kadar beklemeleri gerektiği belirtilmişti.2028'i beklemeleri gerekmeyecekŞartlı tahliye kurulunun yeni değerlendirmesiyle bu takvim değişti. Kurulun, Kaliforniya Anayasası'nda 2008 yılında yapılan ve suç mağdurlarının haklarını güçlendiren düzenlemenin ilgili hükmü kapsamında kardeşlerin erken değerlendirme için gerekli şartları taşıdığına karar verdiği bildirildi.Böylece Menendez kardeşlerin dosyası, planlanandan yaklaşık bir buçuk yıl önce yeniden şartlı tahliye kurulunun önüne gelebilecek.Ancak duruşmanın öne alınması, kardeşlerin otomatik olarak serbest bırakılacağı anlamına gelmiyor. Mart 2027'de yapılması planlanan duruşmada, şartlı tahliyeye uygun olup olmadıkları yeniden değerlendirilecek.Aileden Menendez kardeşler için açıklamaKardeşlerin ailesi, kararın ardından yaptığı açıklamada Erik ve Lyle'ın cezaevinde geçirdikleri yaklaşık 40 yıl boyunca değiştiklerini savundu.Aile açıklamasında, "Erik ve Lyle neredeyse 40 yıldır yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmek, yaşadıkları hayal edilemez istismar ve travmayla yüzleşmek ve iyileşmek, birey olarak gelişmek ve kendilerini başkalarına hizmet etmeye adamak için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.Aile üyeleri, kardeşlerin geldikleri noktadan gurur duyduklarını belirterek şartlı tahliye duruşmalarının öne alınmasına izin veren kurula teşekkür etti.Beverly Hills'teki cinayet ABD'yi sarsmıştıMenendez kardeşler, 20 Ağustos 1989'da Beverly Hills'teki aile evlerinde anne ve babaları José ve Kitty Menendez'i silahla öldürdü.45 yaşındaki José ile 47 yaşındaki Kitty Menendez'in toplam 15 kurşunla vurulduğu cinayetlerin ardından polis başlangıçta olayın organize suç bağlantılı olabileceğini değerlendirdi.Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüpheler kardeşlere yöneldi. Cinayetlerin ardından Erik ve Lyle'ın lüks otomobiller, kıyafetler ve saatler dahil olmak üzere yaklaşık 700 bin dolar harcadığı bildirildi.Cinayetin nedeni yıllardır tartışılıyorDavanın merkezindeki en büyük tartışmalardan biri ise kardeşlerin anne ve babalarını neden öldürdüğü oldu.Cinayetler sırasında 18 ve 21 yaşlarında olan Erik ve Lyle, yargılama sürecinde anne ve babalarını öldürmelerinin arkasında yıllarca maruz kaldıklarını ileri sürdükleri cinsel ve psikolojik istismarın bulunduğunu savundu.Savcılık ise cinayetlerin temel motivasyonunun aile servetine ulaşmak olduğunu ileri sürdü. Kardeşlerin cinayetlerin ardından yaptığı yüksek miktardaki harcamalar da savcılığın tezinin önemli unsurlarından biri oldu.Kardeşlerin terapi sürecinde anne ve babalarını öldürdüklerini anlattıkları ses kayıtları ise soruşturmanın seyrini değiştiren kritik kanıtlar arasında yer aldı.İlk dava sonuçsuz kaldı, ikinci davada müebbet geldiMenendez kardeşlerin ilk yargılamasında jüri bir karara varamadı ve dava sonuçsuz kaldı.İkinci yargılamada ise kardeşler 1996 yılında cinayetten suçlu bulundu ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Dosyada yaklaşık 30 yıl sonra kritik bir değişiklik yaşandı. Bir hakim kardeşlerin cezalarını 50 yıldan ömür boyu hapse çevirdi. Suçları işledikleri sırada 26 yaşından küçük olmaları nedeniyle bu değişiklik, Kaliforniya yasaları kapsamında şartlı tahliye için değerlendirilme imkanının önünü açtı.İlk tahliye girişimleri sonuçsuz kaldıAncak kardeşlerin özgürlük için yaptığı ilk girişim başarıya ulaşmadı. Erik ve Lyle Menendez'in 2025'teki şartlı tahliye talepleri ayrı ayrı reddedildi.Duruşması sırasında Erik Menendez, ailesinden özür dileyerek işlediği cinayetlerin yol açtığı acı nedeniyle pişmanlığını dile getirdi.Kurulun son kararı ise kardeşlerin dosyasının beklenenden çok daha erken yeniden açılmasını sağladı. Mart 2027'de yapılması planlanan duruşma, yaklaşık dört yıldır süren yeniden yargılama ve şartlı tahliye tartışmalarında yeni bir dönüm noktası olabilir.Menendez kardeşlerin serbest bırakılıp bırakılmayacağı ise yeni duruşmada yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.

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