https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/jeffrey-epstein-dosyasinda-yeni-perde-gizli-davaci-kimligini-acikladi-1108575833.html

Jeffrey Epstein dosyasında yeni perde: Gizli davacı kimliğini açıkladı

Jeffrey Epstein dosyasında yeni perde: Gizli davacı kimliğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Jeffrey Epstein dosyasında yıllardır kimliğini gizleyen bir mağdur kamuoyunun karşısına çıktı. Julia Molchanova, eğitim ve kariyer vaadiyle başlayan ilişkinin... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T09:56+0300

2026-09-08T09:56+0300

2026-09-08T09:56+0300

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Jeffrey Epstein'ın mağdurlarından Julia Molchanova, yıllar süren sessizliğini bozarak yaşadıklarını ilk kez ayrıntılarıyla kamuoyuna anlattı. Bugün 37 yaşında olan Molchanova, Wall Street Journal'a verdiği röportajda Epstein ile 2011 yılında New York'ta tanıştığını ve sonraki yıllarda onun çevresinde kaldığını söyledi.Molchanova'nın anlatımına göre Epstein, başlangıçta kendisine moda eğitimi ve kariyer konusunda yardımcı olmayı vadetti. Ancak genç kadın, zaman içerisinde bu ilişkinin hayatının birçok alanının kontrol edildiği bir yapıya dönüştüğünü ileri sürdü.Tanıklık yalnızca Epstein'ın çevresinde yaşananlara ilişkin yeni iddialar içermiyor. Molchanova aynı zamanda Bank of America'ya karşı açılan 72,5 milyon dolarlık toplu davanın, bugüne kadar "Jane Doe" adıyla gizlenen baş davacısının kendisi olduğunu açıkladı.Her şey 2011'de New York'ta başladıMolchanova, Epstein ile ilk kez Aralık 2011'de New York'ta karşılaştığını anlattı. O sırada 22 yaşında olduğunu, Rusya'da tasarım eğitimi aldığını ve sınırlı İngilizce konuşabildiğini belirten Molchanova'nın hedefi moda sektöründe kariyer yapmaktı.Molchanova'ya göre Epstein, kendisine New York'taki Fashion Institute of Technology'de (FIT) eğitim görmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Molchanova yıllar sonra bu vaadi bir "tuzak" olarak nitelendirdi.Rusya'ya döndükten sonra moda eğitimi için hazırlanmaya başladığını ve bazı kurs ücretlerinin Epstein tarafından karşılandığını söyleyen Molchanova, Ocak 2012'de yeniden New York'a çağrıldığını anlattı.Eğitim vaadinin ardından istismar iddiasıMolchanova, Epstein'ın üniversiteyi göstereceğini söylemesi üzerine New York'a döndüğünü ve burada onun kontrolündeki bir daireye yerleştirildiğini belirtti. İlk cinsel istismarın da bu dönemde gerçekleştiğini öne sürdü.Molchanova'nın anlatımına göre rahatsızlığını dile getirdiğinde Epstein, yaşananları "Amerikan kültürünün" bir parçasıymış gibi göstermeye çalıştı.İlerleyen dönemde kendisinden Epstein'ın "asistanı" olarak söz edilmeye başlandığını söyleyen Molchanova, kendisine sunulan eğitim ve moda kariyeri vaatlerinin ise hiçbir zaman gerçekleşmediğini belirtti."Tarikata benzer bir ortam vardı"Molchanova, Epstein'ın çevresindeki yaşamı "tarikata benzer" sözleriyle tanımladı. Epstein'ın çevresindeki kadınlardan sürekli mutlu ve minnettar görünmelerini istediğini, ayrıca çevrelerine yeni kadınlar getirmeleri yönünde baskı yaptığını öne sürdü.İddialarına göre Epstein'ın kontrolü zamanla Molchanova'nın kıyafetlerine, saçlarının uzunluğuna, harcamalarına ve görüştüğü kişilere kadar uzandı.Molchanova bazı dönemlerde bir odada günlerce izole edildiğini de ileri sürdü. Epstein'ın ekonomik mekanizmalar üzerinden de kendisini bağımlı hale getirdiğini savunan Molchanova, aylık ödemelerinin genellikle 3 bin doların altında olduğunu ve miktarın değiştiğini söyledi.Adına şirket kurulduğunu anlattıMolchanova'nın finansal ilişkiler hakkındaki iddiaları da dikkat çekti. 2014 yılında JSC Interiors adlı bir şirketin kendi adına kurulduğunu belirten Molchanova, Epstein'ın bunu tasarım sektöründe kariyer yapabilmesi için bir fırsat olarak sunduğunu söyledi.Şirket için bazı tasarım çalışmaları yaptığını ancak işletmenin gerçek kontrolünün kendisinde olmadığını savunan Molchanova, daha sonra şirket üzerinden bilgisi dışında finansal işlemler gerçekleştirildiğini fark ettiğini öne sürdü.Yıllar sonra kendi adına açılmış kredi kartları ve tanımadığı harcamalarla karşılaştığını belirten Molchanova, içinde bulunduğu durumu, "Bir şeye sahip olduğunuzu sanıyorsunuz ama aslında hiçbir şey sizin değil" sözleriyle anlattı.Epstein'dan kopuş 2019'da başladıMolchanova'nın anlatımına göre Epstein'ın çevresinden uzaklaşma süreci 2019 yılında başladı. Kredi geçmişini kontrol ettiğinde tanımadığı kartlar ve işlemler gördüğünü belirten Molchanova, isminin finansal işlemlerde düşündüğünden daha geniş biçimde kullanıldığından şüphelenmeye başladı.Molchanova, 4 Nisan 2019'da Epstein'a mesaj göndererek yaşananlardan rahatsız olduğunu ve "normal hayatına geri dönmek istediğini" söylediğini aktardı.Epstein'ın kendisini Palm Beach'e çağırdığını ancak gitmediğini belirten Molchanova, bu aşamada güvenliğinden endişe etmeye başladığını söyledi.Epstein bir kaç ay sonra tutuklandıJeffrey Epstein, 6 Temmuz 2019'da tutuklandı. Reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarı ve seks ticaretiyle bağlantılı federal suçlamalarla karşı karşıya kalan Epstein, yargılama başlamadan önce 10 Ağustos 2019'da New York'taki cezaevi hücresinde ölü bulundu.Molchanova'nın yıllar sonra ortaya çıkan tanıklığının finansal boyutu ise Epstein'ın ölümünden sonra devam eden hukuk mücadelelerinden biriyle doğrudan bağlantılı.Molchanova, kamuoyunda bugüne kadar "Jane Doe" takma adıyla bilinen ve Bank of America'ya karşı açılan toplu davanın baş davacısı olduğunu açıkladı.72,5 milyon dolarlık Epstein uzlaşmasıDavada Bank of America'nın, Epstein ile bağlantılı olduğu ileri sürülen şüpheli finansal işlemleri görmezden geldiği ve bu nedenle mağdurların uğradığı zararda sorumluluk taşıdığı iddia edildi.Bank of America ise Epstein'ın cinsel istismar ve insan ticareti faaliyetlerini kolaylaştırdığı yönündeki suçlamaları reddetti. Banka, uzlaşma kapsamında da herhangi bir hukuki sorumluluk veya suç kabulünde bulunmadı.New York'taki federal mahkeme, Bank of America ile Epstein mağdurları arasında varılan 72,5 milyon dolarlık toplu dava uzlaşmasına ağustos sonunda nihai onay verdi. Oluşturulan fonun uygun bulunan mağdurlara dağıtılması öngörülüyor.Yıllar sonra neden kimliğini açıkladı?Molchanova, dava sürecinin kendisi için ağır bir kişisel bedel yarattığını ve yıllarca gizli tuttuğu son derece özel bilgileri paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.Buna rağmen artık kamuoyunun karşısına çıkmasının, benzer deneyimler yaşayan başka kadınların konuşmasına yardımcı olmasını umduğunu belirtti.Molchanova, Epstein'ın geçmişte karşı karşıya kaldığı suçlamalara ve sistemin başarısızlığına atıfta bulunarak, "Onun hapiste olması gerekiyordu. Bizi yüzüstü bırakan sistemdi" dedi.Bugün kendi moda markasını kurmaya çalışan Julia Molchanova, yaşadıklarından hareketle suç mağdurlarına destek vermeyi hedeflediğini söylüyor.

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jeffrey epstein, new york, rusya, palm beach, bank of america, wall street journal, i̇ngilizce, abd