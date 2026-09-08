Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/melatonin-kullananlar-dikkat-uyku-yardimcisi-takviye-kalp-yetmezligi-riskinin-artmasiyla-1108586800.html
Melatonin kullananlar dikkat: Uyku yardımcısı takviye, kalp yetmezliği riskinin artmasıyla ilişkilendirildi
Melatonin kullananlar dikkat: Uyku yardımcısı takviye, kalp yetmezliği riskinin artmasıyla ilişkilendirildi
Sputnik Türkiye
Uykuya yardımcı olması amacıyla yaygın şekilde kullanılan melatonin takviyeleriyle ilgili yeni bir araştırma, uzun süreli kullanımın kalp sağlığı açısından sanıldığı kadar risksiz olmayabileceğini gösterdi.
2026-09-08T12:31+0300
2026-09-08T12:31+0300
sağlik
melatonin
amerikan kalp derneği
kalp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100725070_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_302d26d6e754a7fd1383d18fa0f247b8.jpg
Araştırmacılar, kronik uykusuzluğu bulunan 130 binden fazla yetişkinin sağlık kayıtlarını inceledi. Beş yıllık verilerin analizinde, en az 12 ay boyunca melatonin kullandığı kayıtlara geçen kişilerin kalp yetmezliği geliştirme oranının, melatonin kullanımı kaydedilmeyen benzer hastalara kıyasla yaklaşık yüzde 90 daha yüksek olduğu görüldü.Kalp yetmezliği, melatonin kullanan grubun yüzde 4.6'sında görülürken, diğer grupta bu oran yüzde 2.7 olarak belirlendi.Araştırmada melatonin kullananların kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatma oranı da daha yüksek çıktı. Melatonin grubunda bu oran yüzde 19 olurken, karşılaştırma grubunda yüzde 6.6 olarak kaydedildi. Bu sonuç, yaklaşık 3.5 katlık bir farka işaret etti.‘Güvenli ve doğal seçenek’ görülüyorAraştırmanın başyazarı Ekenedilichukwu Nnadi, melatonin takviyelerinin daha iyi uyku için "güvenli" ve "doğal" bir seçenek olarak görüldüğünü ancak elde edilen sonuçların ciddi sağlık sonuçlarında dikkat çekici artışlar gösterdiğini belirtti.Araştırmacılara göre sonuçlar doğrulanırsa, bulguların doktorların hastalara uyku ilaçları ve takviyeleri konusunda vereceği tavsiyeleri değiştirme ihtimali bulunuyor.Bununla birlikte mevcut araştırma, melatonin kullanan kişilerin takviyeyi kendi başlarına bırakmaları gerektiği sonucunu ortaya koymuyor.Melatonin, vücutta doğal olarak üretilen ve uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olan bir hormon. Sentetik melatonin ise özellikle uykusuzluk ve jet lag gibi durumlarda uyku desteği amacıyla kullanılıyor.Amerikan Kalp Derneği, çalışmanın ön bulgu niteliğinde olduğunu ve henüz hakemli bir bilimsel dergide yayımlanmadığını belirtiyor. Kurum, sonuçların melatoninin uzun vadeli kardiyovasküler güvenliği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/dunyada-bir-ilk-nadir-gorulen-kafatasi-rahatsizligiyla-dogan-bebek-tedavi-edildi-1108586638.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100725070_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_41b3c7f0bd235cbb1122b6d4eebf6bcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
melatonin, amerikan kalp derneği, kalp
melatonin, amerikan kalp derneği, kalp

Melatonin kullananlar dikkat: Uyku yardımcısı takviye, kalp yetmezliği riskinin artmasıyla ilişkilendirildi

12:31 08.09.2026
Melatonin
Melatonin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Abone ol
Uykuya yardımcı olması amacıyla yaygın şekilde kullanılan melatonin takviyeleriyle ilgili yeni bir araştırma, uzun süreli kullanımın kalp sağlığı açısından sanıldığı kadar risksiz olmayabileceğini gösterdi.
Araştırmacılar, kronik uykusuzluğu bulunan 130 binden fazla yetişkinin sağlık kayıtlarını inceledi. Beş yıllık verilerin analizinde, en az 12 ay boyunca melatonin kullandığı kayıtlara geçen kişilerin kalp yetmezliği geliştirme oranının, melatonin kullanımı kaydedilmeyen benzer hastalara kıyasla yaklaşık yüzde 90 daha yüksek olduğu görüldü.
Kalp yetmezliği, melatonin kullanan grubun yüzde 4.6'sında görülürken, diğer grupta bu oran yüzde 2.7 olarak belirlendi.
Araştırmada melatonin kullananların kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatma oranı da daha yüksek çıktı. Melatonin grubunda bu oran yüzde 19 olurken, karşılaştırma grubunda yüzde 6.6 olarak kaydedildi. Bu sonuç, yaklaşık 3.5 katlık bir farka işaret etti.

‘Güvenli ve doğal seçenek’ görülüyor

Araştırmanın başyazarı Ekenedilichukwu Nnadi, melatonin takviyelerinin daha iyi uyku için "güvenli" ve "doğal" bir seçenek olarak görüldüğünü ancak elde edilen sonuçların ciddi sağlık sonuçlarında dikkat çekici artışlar gösterdiğini belirtti.
Araştırmacılara göre sonuçlar doğrulanırsa, bulguların doktorların hastalara uyku ilaçları ve takviyeleri konusunda vereceği tavsiyeleri değiştirme ihtimali bulunuyor.
Bununla birlikte mevcut araştırma, melatonin kullanan kişilerin takviyeyi kendi başlarına bırakmaları gerektiği sonucunu ortaya koymuyor.
Melatonin, vücutta doğal olarak üretilen ve uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olan bir hormon. Sentetik melatonin ise özellikle uykusuzluk ve jet lag gibi durumlarda uyku desteği amacıyla kullanılıyor.
Amerikan Kalp Derneği, çalışmanın ön bulgu niteliğinde olduğunu ve henüz hakemli bir bilimsel dergide yayımlanmadığını belirtiyor. Kurum, sonuçların melatoninin uzun vadeli kardiyovasküler güvenliği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.
Dünyada bir ilk: Nadir görülen kafatası rahatsızlığıyla doğan bebek tedavi edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
SAĞLIK
Dünyada bir ilk: Nadir görülen kafatası rahatsızlığıyla doğan bebek tedavi edildi
12:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала