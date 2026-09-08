https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/melatonin-kullananlar-dikkat-uyku-yardimcisi-takviye-kalp-yetmezligi-riskinin-artmasiyla-1108586800.html

Melatonin kullananlar dikkat: Uyku yardımcısı takviye, kalp yetmezliği riskinin artmasıyla ilişkilendirildi

Melatonin kullananlar dikkat: Uyku yardımcısı takviye, kalp yetmezliği riskinin artmasıyla ilişkilendirildi

Sputnik Türkiye

Uykuya yardımcı olması amacıyla yaygın şekilde kullanılan melatonin takviyeleriyle ilgili yeni bir araştırma, uzun süreli kullanımın kalp sağlığı açısından sanıldığı kadar risksiz olmayabileceğini gösterdi.

2026-09-08T12:31+0300

2026-09-08T12:31+0300

2026-09-08T12:31+0300

sağlik

melatonin

amerikan kalp derneği

kalp

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Araştırmacılar, kronik uykusuzluğu bulunan 130 binden fazla yetişkinin sağlık kayıtlarını inceledi. Beş yıllık verilerin analizinde, en az 12 ay boyunca melatonin kullandığı kayıtlara geçen kişilerin kalp yetmezliği geliştirme oranının, melatonin kullanımı kaydedilmeyen benzer hastalara kıyasla yaklaşık yüzde 90 daha yüksek olduğu görüldü.Kalp yetmezliği, melatonin kullanan grubun yüzde 4.6'sında görülürken, diğer grupta bu oran yüzde 2.7 olarak belirlendi.Araştırmada melatonin kullananların kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatma oranı da daha yüksek çıktı. Melatonin grubunda bu oran yüzde 19 olurken, karşılaştırma grubunda yüzde 6.6 olarak kaydedildi. Bu sonuç, yaklaşık 3.5 katlık bir farka işaret etti.‘Güvenli ve doğal seçenek’ görülüyorAraştırmanın başyazarı Ekenedilichukwu Nnadi, melatonin takviyelerinin daha iyi uyku için "güvenli" ve "doğal" bir seçenek olarak görüldüğünü ancak elde edilen sonuçların ciddi sağlık sonuçlarında dikkat çekici artışlar gösterdiğini belirtti.Araştırmacılara göre sonuçlar doğrulanırsa, bulguların doktorların hastalara uyku ilaçları ve takviyeleri konusunda vereceği tavsiyeleri değiştirme ihtimali bulunuyor.Bununla birlikte mevcut araştırma, melatonin kullanan kişilerin takviyeyi kendi başlarına bırakmaları gerektiği sonucunu ortaya koymuyor.Melatonin, vücutta doğal olarak üretilen ve uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olan bir hormon. Sentetik melatonin ise özellikle uykusuzluk ve jet lag gibi durumlarda uyku desteği amacıyla kullanılıyor.Amerikan Kalp Derneği, çalışmanın ön bulgu niteliğinde olduğunu ve henüz hakemli bir bilimsel dergide yayımlanmadığını belirtiyor. Kurum, sonuçların melatoninin uzun vadeli kardiyovasküler güvenliği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/dunyada-bir-ilk-nadir-gorulen-kafatasi-rahatsizligiyla-dogan-bebek-tedavi-edildi-1108586638.html

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melatonin, amerikan kalp derneği, kalp