https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/dunyada-bir-ilk-nadir-gorulen-kafatasi-rahatsizligiyla-dogan-bebek-tedavi-edildi-1108586638.html

Dünyada bir ilk: Nadir görülen kafatası rahatsızlığıyla doğan bebek tedavi edildi

Dünyada bir ilk: Nadir görülen kafatası rahatsızlığıyla doğan bebek tedavi edildi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de nadir görülen kafatası rahatsızlığıyla doğan bir yaşındaki bebeğe, kafatasının büyümesine uyum sağlayabilen yeni nesil 'süper elastik' yaylarla... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T12:25+0300

2026-09-08T12:25+0300

2026-09-08T12:25+0300

sağlik

i̇ngiltere

university college london'ın (ucl)

kafatası

rahatsızlık

tedavi

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İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde doğan 1 yaşındaki Rory Potter isimli bebek, kafatasının doğumdan önce kaynaşmasına ve başın önden arkaya doğru uzun, yanlardan ise dar olmasına neden olan ağır sagittal kraniyosinostoz rahatsızlığıyla dünyaya geldi.Rory'ye, Great Ormond Street Hastanesi (GOSH) ve Londra Üniversite Koleji (UCL) uzmanlarının geliştirdiği yeni nesil tedavi kapsamında nikel ve titanyum alaşımı olan nitinolden üretilen "süper elastik yaylar" yerleştirildi. Rory, bu yöntemin uygulandığı dünyadaki ilk hasta oldu.Kraniyosinostozun tedavisinde bugüne kadar genellikle kafatasını yeniden şekillendirmeye yönelik cerrahi müdahaleler kullanılırken, son 20 yıldır ameliyat sırasında paslanmaz çelik yaylardan da yararlanılıyordu. Bu yaylar, kafatasındaki açıklığı kademeli olarak genişleterek beynin gelişmesi ve yeni kemik oluşumu için alan sağlıyor.Yaylar kafatasının doğal şekline uyum sağlayabiliyorYeni nitinol yayların ise çocukların büyüyen kafatasına daha doğal şekilde uyum sağlayabildiği belirtildi. Her yay, hastanın kafatasının bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarından oluşturulan ayrıntılı dijital modele göre özel olarak tasarlanıyor. Böylece ameliyat öncesinde kafatasının tedaviye nasıl tepki vereceği öngörülerek uygulanacak kuvvet belirleniyor.Yaylar yerleştirildikten sonra birkaç hafta boyunca kafatasını kademeli olarak yeniden şekillendiriyor ve daha sonra çıkarılıyor. Rory'nin ameliyatı yaklaşık 45 dakika sürdü. Yaylar, kafatasının istenen şekle ulaşmasının ardından dokuz hafta sonra çıkarıldı.Uzmanlar, nitinol yayların kafatasına uygulanan kuvvetin daha hassas şekilde ayarlanmasına imkan verdiğini ve bazı durumlarda ek ameliyat ihtiyacını önleyebileceğini söyledi.'Mutlu, yaramaz ve enerji dolu'Rory'nin ailesi, oğullarının Nisan 2025'te doğmasının ardından başının beklenenden daha uzun olduğunu fark ederek sağlık kuruluşlarına başvurdu. Rory'nin annesi, oğlunu "mutlu, yaramaz ve enerji dolu" olarak tanımlarken, tedavinin ardından onun diğer çocuklar gibi gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

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i̇ngiltere, university college london'ın (ucl), kafatası, rahatsızlık, tedavi