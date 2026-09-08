https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/lindsay-clancynin-avukatindan-af-cagrisi-bu-genc-kadini-dusunmenizi-umuyorum-1108598751.html

Lindsay Clancy'nin avukatından af çağrısı: Bu genç kadını düşünmenizi umuyorum

Lindsay Clancy'nin avukatından af çağrısı: Bu genç kadını düşünmenizi umuyorum

Sputnik Türkiye

ABD'de üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin avukatı Kevin Reddington, müvekkilinin davasının jüri kararı alınamadan sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'a ‘af talebinde’ bulundu.

2026-09-08T16:38+0300

2026-09-08T16:38+0300

2026-09-08T16:38+0300

dünya

lindsay clancy

donald trump

abd

good morning america

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75 yaşındaki Reddington, Amerike merkezli ABC News kanalının 'Good Morning America' programında yaptığı açıklamada doğrudan Trump'a seslenerek, "Sayın Başkan, bu genç kadını, nasıl biri olduğunu ve neler yaşadığını göz önünde bulundurmanızı ve af çıkarmayı değerlendirmenizi umuyorum" dedi.Clancy'nin yüksek profilli davası cuma günü jüri kararı alınamaması nedeniyle mistrial (davanın hükümsüz) ilan edilmesiyle sonuçlanmıştı. Böylece dava sonuçlanmadan sona ererken, Clancy'nin yeniden yargılanıp yargılanmayacağı konusunda süreç devam ediyor.Trump daha önce sert konuşmuştuReddington'ın af çağrısı, Trump'ın dava hakkında daha önce yaptığı sert açıklamaların ardından geldi.Trump, geçen hafta gazetecilerin Clancy hakkında sorularını yanıtlarken, "Korkunç, korkunç bir şey yaptı. Bundan daha kötüsü olamaz" ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca Clancy'nin yaptıklarının bir bedeli olması gerektiğini belirterek bunun "akıl hastanesi, hapishane veya başka bir şey" olabileceğini söylemişti.Reddington ise son açıklamasında müvekkilini savunarak Clancy'nin "harika bir insan" olduğunu söyledi. Avukat, Trump'ın daha önce dava hakkında konuşma gereği hissettiğini belirterek başkanın sürece yeniden müdahil olmasını umduğunu ifade etti.Davanın jüri tarafından karara bağlanamaması, Clancy'nin hukuki mücadelesinin sona erdiği anlamına gelmiyor.Savcılığın yeniden başvurusuyla davanın 29 Eylül’de yeniden başlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/oglunu-oldurmekle-suclanan-annenin-mesajlarinda-lindsay-clancy-davasi-detayi-1108579178.html

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