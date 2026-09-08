https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/lavrov-avrupa-ukraynada-rus-karsiti-ve-neo-nazi-rejimi-korumak-istiyor-1108605050.html
Lavrov: Avrupa, Ukrayna’da Rus karşıtı ve neo-Nazi rejimi korumak istiyor
Lavrov: Avrupa, Ukrayna’da Rus karşıtı ve neo-Nazi rejimi korumak istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna’daki yönetimi korumayı hedeflediğini belirterek, Moskova’nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’da “açıkça Rus karşıtı, saldırgan neo-Nazi” olarak nitelediği yönetimi korumak istediğini söyledi.Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’a verdiği röportajda, “Avrupa, açıkça Rus düşmanı, saldırgan neo-Nazi rejimini Ukrayna'da korumak istiyor. Bu Avrupa’nın planı. Rus halkının böyle bir sonucu kabul edebileceğini sanmıyorum” dedi.Kiev rejimini Nazizm, saldırgan Rus karşıtlığı, insan hakları ile dil ve din seçme haklarının ihlaliyle suçlayan Lavrov, askeri aşamanın herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra bu unsurların “Avrupa değerleri” adı altında pekiştirileceğini vurguladı.Rusya’nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu ifade eden Lavrov, ancak görüşmelerin sürdüğü dönemde Moskova’nın askeri yöntemlerle hedeflerine ulaşmaya yönelik faaliyetlerini durdurmayacağını belirtti.Avrupa devletlerinin acil ateşkes çağrılarının, Kiev rejimine yeniden silahlanması için zaman kazandırma isteğini gizlediğini vurgulayan Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna’daki çözüm sürecine katılma yönündeki tüm fırsatlarını kaçırdığını ve yeniden böyle bir imkan elde etmesinin zor olacağını söyledi.Lavrov, Ukrayna’daki tüm yabancı askeri tesislerin ve üniforma giyen kişilerin Rusya açısından meşru hedef sayılacağını da belirtti.ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’in Ukrayna konusunda Rusya ile yürütülen görüşmelerde Moskova’dan “imkansız” veya “adil olmayan” taleplerde bulunmadığını ifade eden Lavrov, “Amerikalı müzakereciler sorunla ilgileniyor. Avrupa ise tam tersini yapıyor” ifadelerini kullandı.Lavrov ayrıca, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının, Amerikan tarafının müzakerelerde ilettiği tutumla büyük ölçüde çeliştiğini kaydetti.
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sergey lavrov, rusya, avrupa, ukrayna, kiev, moskova, steve witkoff, abd, neonazi, pervıy kanal
sergey lavrov, rusya, avrupa, ukrayna, kiev, moskova, steve witkoff, abd, neonazi, pervıy kanal
Lavrov: Avrupa, Ukrayna’da Rus karşıtı ve neo-Nazi rejimi korumak istiyor
20:20 08.09.2026 (güncellendi: 20:24 08.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna’daki yönetimi korumayı hedeflediğini belirterek, Moskova’nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu ancak görüşmeler sırasında askeri yöntemlerle belirlediği hedeflere ulaşma çabasını durdurmayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’da “açıkça Rus karşıtı, saldırgan neo-Nazi” olarak nitelediği yönetimi korumak istediğini söyledi.
Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’a verdiği röportajda, “Avrupa, açıkça Rus düşmanı, saldırgan neo-Nazi rejimini Ukrayna'da korumak istiyor. Bu Avrupa’nın planı. Rus halkının böyle bir sonucu kabul edebileceğini sanmıyorum” dedi.
Kiev rejimini Nazizm, saldırgan Rus karşıtlığı, insan hakları ile dil ve din seçme haklarının ihlaliyle suçlayan Lavrov, askeri aşamanın herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra bu unsurların “Avrupa değerleri” adı altında pekiştirileceğini vurguladı.
Rusya’nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu ifade eden Lavrov, ancak görüşmelerin sürdüğü dönemde Moskova’nın askeri yöntemlerle hedeflerine ulaşmaya yönelik faaliyetlerini durdurmayacağını belirtti.
Avrupa devletlerinin acil ateşkes çağrılarının, Kiev rejimine yeniden silahlanması için zaman kazandırma isteğini gizlediğini vurgulayan Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna’daki çözüm sürecine katılma yönündeki tüm fırsatlarını kaçırdığını ve yeniden böyle bir imkan elde etmesinin zor olacağını söyledi.
Lavrov, Ukrayna’daki tüm yabancı askeri tesislerin ve üniforma giyen kişilerin Rusya açısından meşru hedef sayılacağını da belirtti.
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’in Ukrayna konusunda Rusya ile yürütülen görüşmelerde Moskova’dan “imkansız” veya “adil olmayan” taleplerde bulunmadığını ifade eden Lavrov, “Amerikalı müzakereciler sorunla ilgileniyor. Avrupa ise tam tersini yapıyor” ifadelerini kullandı.
Lavrov ayrıca, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının, Amerikan tarafının müzakerelerde ilettiği tutumla büyük ölçüde çeliştiğini kaydetti.