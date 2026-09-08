https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kremlin-putin-ve-trump-telefonda-gorustu-1108601939.html
Kremlin: Putin ve Trump telefonda görüştü
Kremlin: Putin ve Trump telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T17:23+0300
2026-09-08T17:23+0300
2026-09-08T18:03+0300
dünya
rusya
kremlin
yuriy uşakov
vladimir putin
abd
donald trump
telefon görüşmesi
kiev
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102345292_3:0:881:494_1920x0_80_0_0_79839f050d00dc8bcac0ac46eaf127ab.png
Rusya Devlet Başkanı Yuriy Uşakov’un belirttiği üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilci Steve Whitkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev gezisi hakkında görüş alışverişinde bulundu.Witkoff ve Kushner'in gerçekleştirdiği gezinin sonuçlarının liderler tarafından olumlu olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Uşakov, "Bu kanal üzerinden ve diğer birkaç kanal aracılığıyla çalışmalar devam edecek" vurusunu yaptı.️Trump'ın başkanlığı sırasında Ukrayna'daki çözümde bir atılım sağlanması konusunda istekli olduğunu vurgulayan Uşakov, ️ABD Başkanı'nın ayrıca Rusya ve ABD arasında kapsamlı ilişkilerin yeniden kurulmasının önünü açacak olan Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinin gerekliliğini vurguladığı bilgisini verdi.Uşakov, ️Rus liderin Trump'ın Rusya ve ABD arasında yapıcı ortaklık kurma niyetini desteklediğine dikkat çekti. Kremlin yetkilisi, görüşmede Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca planları olduğu yönündeki spekülasyonlara da değinildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:Uşakov, görüşmenin tam bir saat sürdüğü bilgisini vererek, "Görüşme yapıcı ve oldukça samimiydi. Anlayacağınız üzere, görüşülenler gizliydi" ifadelerini kullandı.Kremlin yetkilisi, Putin ve Trump'ın iletişimde kalma ve gerektiğinde birbirlerini arama konusunda mutabık kaldıklarını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/trump-putin-ve-zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-durduracak-1108446306.html
rusya
abd
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102345292_113:0:772:494_1920x0_80_0_0_9ee37f46729270b1e0c2b3c283ff0b35.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, abd, donald trump, telefon görüşmesi, kiev, ukrayna, abd
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, abd, donald trump, telefon görüşmesi, kiev, ukrayna, abd
Kremlin: Putin ve Trump telefonda görüştü
17:23 08.09.2026 (güncellendi: 18:03 08.09.2026)
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Yuriy Uşakov’un belirttiği üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilci Steve Whitkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev gezisi hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Witkoff ve Kushner'in gerçekleştirdiği gezinin sonuçlarının liderler tarafından olumlu olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Uşakov, "Bu kanal üzerinden ve diğer birkaç kanal aracılığıyla çalışmalar devam edecek" vurusunu yaptı.
️Trump'ın başkanlığı sırasında Ukrayna'daki çözümde bir atılım sağlanması konusunda istekli olduğunu vurgulayan Uşakov, ️ABD Başkanı'nın ayrıca Rusya ve ABD arasında kapsamlı ilişkilerin yeniden kurulmasının önünü açacak olan Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinin gerekliliğini vurguladığı bilgisini verdi.
Uşakov, ️Rus liderin Trump'ın Rusya ve ABD arasında yapıcı ortaklık kurma niyetini desteklediğine dikkat çekti. Kremlin yetkilisi, görüşmede Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca planları olduğu yönündeki spekülasyonlara da değinildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
Görüşmede, Rusya'nın Avrupa devletlerine karşı düşmanca niyetleri olduğuna dair spekülasyonlar göz önüne alındığında, Avrupa'ya karşı saldırgan planlarımız olmadığı vurgulandı. Rus tehdidi hakkında yayılan efsaneler, Avrupalıların Ukrayna'ya desteklerini ve kendi askeri harcamalarını artırmaları için bir kılıf görevi görüyor.
Uşakov, görüşmenin tam bir saat sürdüğü bilgisini vererek, "Görüşme yapıcı ve oldukça samimiydi. Anlayacağınız üzere, görüşülenler gizliydi" ifadelerini kullandı.
Kremlin yetkilisi, Putin ve Trump'ın iletişimde kalma ve gerektiğinde birbirlerini arama konusunda mutabık kaldıklarını da sözlerine ekledi.