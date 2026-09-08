https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kremlin-putin-ve-trump-telefonda-gorustu-1108601939.html

Kremlin: Putin ve Trump telefonda görüştü

Kremlin: Putin ve Trump telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T17:23+0300

2026-09-08T17:23+0300

2026-09-08T18:03+0300

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Rusya Devlet Başkanı Yuriy Uşakov’un belirttiği üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilci Steve Whitkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev gezisi hakkında görüş alışverişinde bulundu.Witkoff ve Kushner'in gerçekleştirdiği gezinin sonuçlarının liderler tarafından olumlu olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Uşakov, "Bu kanal üzerinden ve diğer birkaç kanal aracılığıyla çalışmalar devam edecek" vurusunu yaptı.️Trump'ın başkanlığı sırasında Ukrayna'daki çözümde bir atılım sağlanması konusunda istekli olduğunu vurgulayan Uşakov, ️ABD Başkanı'nın ayrıca Rusya ve ABD arasında kapsamlı ilişkilerin yeniden kurulmasının önünü açacak olan Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinin gerekliliğini vurguladığı bilgisini verdi.Uşakov, ️Rus liderin Trump'ın Rusya ve ABD arasında yapıcı ortaklık kurma niyetini desteklediğine dikkat çekti. Kremlin yetkilisi, görüşmede Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca planları olduğu yönündeki spekülasyonlara da değinildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:Uşakov, görüşmenin tam bir saat sürdüğü bilgisini vererek, "Görüşme yapıcı ve oldukça samimiydi. Anlayacağınız üzere, görüşülenler gizliydi" ifadelerini kullandı.Kremlin yetkilisi, Putin ve Trump'ın iletişimde kalma ve gerektiğinde birbirlerini arama konusunda mutabık kaldıklarını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/trump-putin-ve-zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-durduracak-1108446306.html

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rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, abd, donald trump, telefon görüşmesi, kiev, ukrayna, abd