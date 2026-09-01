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KYK yurt ücretlerine zam geldi: Yeni fiyat belli oldu
KYK yurt ücretlerine zam geldi: Yeni fiyat belli oldu
Sputnik Türkiye
KYK ücretlerine zam geldi ve ücretler 1590 liraya yükseldi. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
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Üniversiteler açılırken KYK ücretlerine de zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte bin 290 lira olan aylık yurt ücreti bin 590 liraya çıktı. KYK'da zamlı fiyatlar ne zaman uygulanacak?Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemeleri, yeni dönemle birlikte zamlı tarifeden uygulanacak. Yapılan zamla birlikte aylık 1.290 TL olan yurt ücreti 1.590 TL’ye yükseldi. Ücretlerdeki artış oranı yaklaşık yüzde 23.3 oldu. Yeni tarifeyle belirlenen tutarların öğrencilerin yurt ödemelerine yansıtılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/merakla-bekleniyordu-kyk-yurt-basvuru-ekrani-2026-2027-erisime-acildi-1108222072.html
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kyk, türkiye, öğrenci yurdu, zam
kyk, türkiye, öğrenci yurdu, zam

KYK yurt ücretlerine zam geldi: Yeni fiyat belli oldu

10:32 01.09.2026 (güncellendi: 10:34 01.09.2026)
© AAKYK yurt
KYK yurt - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA
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KYK ücretlerine zam geldi ve ücretler 1590 liraya yükseldi.
Üniversiteler açılırken KYK ücretlerine de zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte bin 290 lira olan aylık yurt ücreti bin 590 liraya çıktı.

KYK'da zamlı fiyatlar ne zaman uygulanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemeleri, yeni dönemle birlikte zamlı tarifeden uygulanacak. Yapılan zamla birlikte aylık 1.290 TL olan yurt ücreti 1.590 TL’ye yükseldi. Ücretlerdeki artış oranı yaklaşık yüzde 23.3 oldu. Yeni tarifeyle belirlenen tutarların öğrencilerin yurt ödemelerine yansıtılması bekleniyor.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) logo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
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