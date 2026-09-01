https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/kyk-yurt-ucretlerine-zam-geldi-yeni-fiyat-belli-oldu-1108393256.html

KYK yurt ücretlerine zam geldi: Yeni fiyat belli oldu

KYK yurt ücretlerine zam geldi: Yeni fiyat belli oldu

Sputnik Türkiye

KYK ücretlerine zam geldi ve ücretler 1590 liraya yükseldi. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T10:32+0300

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Üniversiteler açılırken KYK ücretlerine de zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte bin 290 lira olan aylık yurt ücreti bin 590 liraya çıktı. KYK'da zamlı fiyatlar ne zaman uygulanacak?Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemeleri, yeni dönemle birlikte zamlı tarifeden uygulanacak. Yapılan zamla birlikte aylık 1.290 TL olan yurt ücreti 1.590 TL’ye yükseldi. Ücretlerdeki artış oranı yaklaşık yüzde 23.3 oldu. Yeni tarifeyle belirlenen tutarların öğrencilerin yurt ödemelerine yansıtılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/merakla-bekleniyordu-kyk-yurt-basvuru-ekrani-2026-2027-erisime-acildi-1108222072.html

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