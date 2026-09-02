https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/trump-putin-ve-zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-durduracak-1108446306.html

Trump: Putin ve Zelenskiy Ukrayna’daki çatışmayı durduracak

Trump: Putin ve Zelenskiy Ukrayna’daki çatışmayı durduracak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile düzenli temas halinde olduğunu belirterek, iki liderin... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T22:23+0300

2026-09-02T22:23+0300

2026-09-02T22:23+0300

dünya

donald trump

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oval ofis

rusya

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vladimir putin

vladimir zelenskiy

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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.İki liderin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirebileceğine inandığını dile getiren Trump, “Her ikisiyle de iletişim halindeyim ve bunu (çatışmayı) durduracaklarını düşünüyorum” dedi.Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurulmasını istediklerini belirten ABD Başkanı, bunun ticari açıdan da yararlı olacağına dikkati çekti. Trump, “Rusya, Ukrayna ve herkesle iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Bu, iş dünyası için iyi olur” ifadelerini kullandı.Putin ile yeniden görüşme ihtimaline ilişkin soruya “Elbette bunu yapacağız” yanıtını veren Trump, bu görüşmeyi hemen yapabileceğini ancak yeni zirvenin çatışmanın sona yaklaşacağı bir dönemde yapılmasını tercih ettiğini söyledi.Trump, “Bunu hemen yapabileceğime eminim. Bunu, çatışma sona yaklaşırken yapmak istiyorum ve sanırım bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.Öte yandan Trump, Ukrayna’da askerlik şubelerinin sokaklardan zorla insan topladığı yönündeki görüntülerden haberdar olduğunu belirtti. Askerlik şubesi görevlilerinin vatandaşları sokaklardan zorla götürdüğünü gösteren görüntüleri izleyip izlemediği sorulan Trump, “Bu görüntüleri biliyorum. Bunlar hakkında çok şey duydum” ifadelerini kullandı.

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