https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kremlin-brics-ulkeleri-arasindaki-islemlerin-yuzde-90inin-ulusal-para-birimleriyle-1108583097.html

Kremlin: BRICS ülkeleri arasındaki işlemlerin yüzde 90'ının ulusal para birimleriyle gerçekleştiriliyor

Kremlin: BRICS ülkeleri arasındaki işlemlerin yüzde 90'ının ulusal para birimleriyle gerçekleştiriliyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tek kutuplu dünya sisteminin çökmekte olduğunu belirterek BRICS ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T11:47+0300

2026-09-08T11:47+0300

2026-09-08T11:47+0300

brics

kremlin

ekonomi̇

moskova

yeni delhi

hindistan başbakanı narendra modi

rusya

sputnik

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik tarafından düzenlenen özel çevrim içi medya toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sputnik muhabirinin sorusu üzerine küresel sistemde yaşanan dönüşümü değerlendiren Peskov, "Tek kutuplu sistem çöküyor" ifadelerini kullandı.Peskov, tek kutuplu düzenin küresel ekonomi ve yönetişime zarar verme pahasına eski gücünü yeniden kazanmaya çalıştığını savundu.Buna karşılık BRICS'in temsil ettiği "küresel çoğunluğun", uluslararası sistemde bütün ülkelerin eşit olması gerektiği görüşünü benimsediğini söyledi.BRICS ticaretinde ulusal para vurgusuPeskov, BRICS ülkelerinin dolar dışındaki para birimleriyle gerçekleştirdiği ticarete ilişkin de dikkat çekici bir veri paylaştı.Kremlin Sözcüsü'ne göre BRICS üyeleri arasındaki işlemlerin yaklaşık yüzde 90'ı ulusal para birimleri üzerinden gerçekleştiriliyor.Bu açıklama, BRICS ülkelerinin karşılıklı ticarette yerel para birimlerinin kullanımını artırmaya yönelik politikalarının sürdüğü bir dönemde geldi.Kremlin'den Hindistan'a BRICS desteğiPeskov, Rusya'nın Hindistan'ın BRICS dönem başkanlığına büyük önem verdiğini belirterek yaklaşan zirvenin başarılı geçeceğine inandıklarını söyledi.Moskova ile Yeni Delhi arasındaki ilişkilere de değinen Peskov, iki ülke arasındaki işbirliğinin birçok stratejik alana yayıldığını vurguladı.Kremlin Sözcüsü, özellikle uzay alanında Rusya ve Hindistan arasında derin bir işbirliği bulunduğunu ifade etti.'Putin ve Modi arasında çok yakın kişisel temas var'Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki ilişkiye ilişkin de açıklamalarda bulundu.İki lider arasında "çok yakın kişisel temas" bulunduğunu söyleyen Peskov, Putin ve Modi'nin en hassas konuları dahi doğrudan görüşebilecek bir ilişkiye sahip olduğunu belirtti.Kremlin Sözcüsü'nün açıklamaları, Moskova'nın BRICS'in küresel sistemdeki rolünü güçlendirme, ulusal para birimleriyle ticareti artırma ve Hindistan'la stratejik ilişkilerini derinleştirme politikasını sürdüreceği mesajı olarak öne çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/lavrovdan-witkoff-ve-kushnerin-moskova-temaslarina-iliskin-aciklama-abd-sahadaki-gercekleri-1108582224.html

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brics, kremlin, moskova, yeni delhi, hindistan başbakanı narendra modi, rusya, sputnik