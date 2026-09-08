https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kredi-kartina-duzenleme-kredi-karti-limitlerine-gelir-siniri-gelecek-1108597995.html

Kredi kartına düzenleme: Kredi kartı limitlerine gelir sınırı gelecek

Kredi kartına düzenleme: Kredi kartı limitlerine gelir sınırı gelecek

Sputnik Türkiye

Kredi kartı limit düzenlemesi, Gelire göre kredi kartı limiti, Orta Vadeli Program (OVP), kredi kartı, SGK ve Risk Merkezi entegrasyonu, Finansal istikrar ve ödeme gücü

2026-09-08T16:32+0300

2026-09-08T16:32+0300

2026-09-08T16:32+0300

ekonomi̇

sgk

kredi kartı

kredi

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Kredi kartı limitlerinin vatandaşların gerçek gelirleriyle daha uyumlu hale getirilmesi için yeni bir adım atılacak. Kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde kullanılan verilerin güçlendirilmesi hedeflenirken, SGK kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi verilerinin entegrasyonu sağlanacak.Orta Vadeli Programa kapsamında gündeme gelen düzenleme ile kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde vatandaşların gerçek gelir durumunun daha sağlıklı şekilde dikkate alınması amaçlanıyor. Böylece kişinin gelirinden bağımsız şekilde yüksek kredi kartı limitlerine ulaşmasının önüne geçilmesi ve kredi kullanımında daha dengeli bir yapının oluşturulması hedefleniyor.Aşırı borçlanmanın önüne geçilecekKredi kartı limitlerinin kişinin gerçek gelirine göre belirlenmesi için yeni bir sistem kurulacak. SGK'da bulunan gelir bilgileri ile Risk Merkezi verileri bir araya getirilecek. Böylece bankaların kredi kartı limiti belirlerken kişinin gelirini ve mevcut kredi durumunu daha sağlıklı şekilde dikkate alması sağlanacak. Gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti bulunan kişilere yönelik uygulamanın nasıl değişeceği ise yapılacak yasal düzenlemeyle netleşecek. Düzenlemenin temel amacı, kredi kartı kullanımını kişinin ödeme gücüyle daha uyumlu hale getirmek. Böylece yüksek limit nedeniyle oluşabilecek aşırı borçlanma riskinin azaltılması ve finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor. Bankaların belli periyotlarla kart limitlerini yükseltme uygulaması da bu şekilde frenlenecek. Kart sahiplerinin limitleri ödeme güçleri oranınca artırılacak.

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