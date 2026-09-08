https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kral-charlestan-harry-ve-meghan-karari-statuleri-degismeyecek-1108578612.html

Kral Charles'tan Harry ve Meghan kararı: Statüleri değişmeyecek

Kral Charles'tan Harry ve Meghan kararı: Statüleri değişmeyecek

Sputnik Türkiye

Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüş planları, kraliyet statülerinin yeniden değişip değişmeyeceği tartışmasını beraberinde getirdi. Kral... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T10:29+0300

2026-09-08T10:29+0300

2026-09-08T10:29+0300

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın yıllardır yaşadıkları ABD'den Birleşik Krallık'a dönme planları, çiftin yeniden resmi kraliyet görevleri üstlenip üstlenmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.Çiftin dönüş planlarının ardından İngiliz hükümetinin bazı birimlerinden Harry ve Meghan'ın statüsüne ilişkin bilgi talepleri geldi. Bunun üzerine Kral Charles, Lord Chamberlain Richard Benyon'a çiftin konumunu açıklığa kavuşturan bir mektup gönderilmesi talimatını verdi.Mektupta verilen mesaj net oldu: Harry ve Meghan'ın adreslerinin değişmesi, kraliyet ailesi içindeki resmi statülerini değiştirmeyecek.Kral Charles'tan talimat: 'Karışıklığı önlemek amacıyla'Mektupta, Sussex Dükü ve Düşesi'nin Birleşik Krallık'a taşınma kararının ardından çeşitli rehberlik taleplerinin alındığı belirtildi.Açıklamada, "Şüphe veya karışıklığı önlemek amacıyla Kral, aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasını emretti" ifadelerine yer verildi.Ardından çiftin 2020 yılında aldığı karara dikkat çekilerek, "Ocak 2020'de Dük ve Düşes'in Hükümdar adına temsilcilik görevlerinden çekildikleri ve artık Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olmadıkları iyi bilinmektedir" denildi.Böylece Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönüşünün 2020'de oluşturulan düzenlemeyi ortadan kaldırmayacağı resmen ortaya konuldu.İngiltere'ye dönecekler ancak kraliyet görevleri olmayacakMektuba göre Sussex Dükü ve Düşesi, İngiltere'de yaşamaya başlamaları halinde çalışan kraliyet üyelerinin yerine getirdiği devlet ve Kraliyet görevlerini üstlenmeyecek.Harry ve Meghan'ın finansal bağımsızlıklarını korumalarına ve özel hayatlarını istedikleri şekilde sürdürmelerine imkan tanıyan mevcut düzenlemenin devam edeceği belirtildi.Açıklamada, "Sussex Dükü ve Düşesi'nin mevcut statüsünde herhangi bir değişiklik yoktur" ifadeleri kullanıldı.Bu durum, çiftin İngiltere'de yaşarken de kraliyet ailesinden kurumsal olarak bağımsız hareket etmeye devam edeceği anlamına geliyor.Harry ve Meghan'ın unvanlarında değişiklik yokMektupta çiftin kraliyet unvanlarına ilişkin durum da açıklığa kavuşturuldu.Harry ve Meghan'ın Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını koruduğu ancak "His/Her Royal Highness" olarak bilinen HRH hitap biçimlerini aktif olarak kullanmadıkları belirtildi.Bu düzenleme de çiftin 2020 yılında çalışan kraliyet ailesinden ayrılmasının ardından oluşturulan statünün bir parçası olarak devam edecek.Dolayısıyla İngiltere'ye dönüş, çiftin unvanlarını veya Kraliyet adına hareket etme yetkisini yeniden düzenleyen yeni bir karar anlamına gelmeyecek.Hayır faaliyetlerine devam edebileceklerPrens Harry ve Meghan Markle, çalışan kraliyet üyeleri olmayacak ancak kişisel olarak yürüttükleri hayır faaliyetlerine ve ticari çalışmalarına devam edebilecek.Mektupta, çiftin hayırseverlik çalışmalarının özel vatandaş olarak yürüttükleri kişisel faaliyetler olduğu vurgulandı.Harry'nin uzun süredir destek verdiği WellChild Ödülleri gibi organizasyonlarla çalışmalarını sürdürmesinin önünde de herhangi bir engel bulunmuyor. Çiftin daha önce işbirliği yaptığı çeşitli hayır kuruluşlarıyla ilişkilerini devam ettirebileceği belirtiliyor."Özel vatandaş" statüsü devam edecekKraliyet Sarayı'nın açıklamasında Harry ve Meghan'ın mevcut konumu, "ticari ve hayırsever çıkarları bulunan özel vatandaşlarınkine benzer" şekilde tanımlandı.Başka bir ifadeyle çiftin yaşamında temel değişiklik ikamet ettikleri ülke olacak. ABD yerine İngiltere'de yaşamaları, onları yeniden çalışan kraliyet ailesinin üyeleri haline getirmeyecek.Bu ayrım, çiftin hangi etkinliklere özel kişiler olarak katıldığı ile Britanya monarşisini temsilen gerçekleştirilen resmi görevler arasındaki sınırı da koruyacak.Kral Charles'ın "yarı içeride, yarı dışarıda" çizgisiKral Charles, daha önce Harry ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmekten memnuniyet duyacağını belirtirken monarşinin çalışma düzenine ilişkin temel yaklaşımını da korudu.Sarayın tutumu, kraliyet ailesi üyelerinin aynı anda hem kurumu resmi olarak temsil edip hem de bundan bağımsız ticari ve özel faaliyetlerini sürdürebileceği "yarı içeride, yarı dışarıda" bir modelin uygulanmaması yönünde.Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönüşü bu nedenle aile içindeki ilişkiler açısından yeni bir dönem başlatabilecek olsa da kraliyet hiyerarşisindeki konumları açısından 2020'den bu yana geçerli olan düzeni değiştirmeyecek.

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