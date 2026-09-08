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Kırmızı bültenle aranan hükümlü Bursa'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Bursa'da yakalandı
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Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Aydan Bekir Hasan, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kırmızı bültenle aranan hükümlü Bursa'da yakalandı.Emniyet-MİT ortak operasyonuUluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Aydan Bekir Hasan, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekipleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Uyuşturucu kaçakçısıBu kapsamda Bulgaristan vatandaşı olan, "uluslararası düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan Bulgaristan mahkemelerince 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Aydan Bekir Hasan'ın Bursa'da saklandığı tespit edildi.Birçok ülkede sahte kimliklerle dolaştığı iddia edilen Aydan Bekir Hasan, Interpol destekli Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele ve MİT ekiplerince düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Aydan Bekir Hasan'ın sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/dort-ilde-yapilan-tarihi-eser-kacakciligi-operasyonunda-gozaltina-alinan-18-kisi-serbest-birakildi-1107316253.html
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mi̇t, interpol, bursa
mi̇t, interpol, bursa

Kırmızı bültenle aranan hükümlü Bursa'da yakalandı

16:25 08.09.2026
© Bursa İl Emniyet MüdürlüğüKırmızı bültenle aranan hükümlü Bursa'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Bursa'da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
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Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Aydan Bekir Hasan, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan hükümlü Bursa'da yakalandı.

Emniyet-MİT ortak operasyonu

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Aydan Bekir Hasan, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekipleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu kaçakçısı

Bu kapsamda Bulgaristan vatandaşı olan, "uluslararası düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan Bulgaristan mahkemelerince 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Aydan Bekir Hasan'ın Bursa'da saklandığı tespit edildi.
Birçok ülkede sahte kimliklerle dolaştığı iddia edilen Aydan Bekir Hasan, Interpol destekli Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele ve MİT ekiplerince düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Aydan Bekir Hasan'ın sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlandığı bildirildi.
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