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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/dort-ilde-yapilan-tarihi-eser-kacakciligi-operasyonunda-gozaltina-alinan-18-kisi-serbest-birakildi-1107316253.html
Dört ilde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi serbest bırakıldı
Dört ilde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sivas merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Ev ve araçlarında tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin ele geçirildiği 18 şüpheli... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
sikke
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde izinsiz kazı faaliyetinde bulunduğu değerlendirilenlere yönelik Sivas merkezli, Ankara, Bursa ve Düzce'de operasyon düzenledi.Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında, 108 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 8 dedektör, 2 alan tarama çubuğu ve 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Zanlılar adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/besiktasta-polis-noktasina-saldiri-sorusturmasi-14-supheli-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1107315040.html
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sivas, bursa, ankara, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, sikke, tarihi eser
sivas, bursa, ankara, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, sikke, tarihi eser

Dört ilde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi serbest bırakıldı

19:33 16.07.2026 (güncellendi: 19:34 16.07.2026)
© AAKütahya'da bulunan 651 gümüş sikke Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı
Kütahya'da bulunan 651 gümüş sikke Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
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Sivas merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Ev ve araçlarında tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin ele geçirildiği 18 şüpheli gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakıldı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde izinsiz kazı faaliyetinde bulunduğu değerlendirilenlere yönelik Sivas merkezli, Ankara, Bursa ve Düzce'de operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında, 108 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 8 dedektör, 2 alan tarama çubuğu ve 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Zanlılar adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı
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