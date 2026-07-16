https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/dort-ilde-yapilan-tarihi-eser-kacakciligi-operasyonunda-gozaltina-alinan-18-kisi-serbest-birakildi-1107316253.html

Dört ilde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi serbest bırakıldı

Dört ilde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Sivas merkezli 4 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Ev ve araçlarında tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin ele geçirildiği 18 şüpheli... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T19:33+0300

2026-07-16T19:33+0300

2026-07-16T19:34+0300

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tarihi eser

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde izinsiz kazı faaliyetinde bulunduğu değerlendirilenlere yönelik Sivas merkezli, Ankara, Bursa ve Düzce'de operasyon düzenledi.Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında, 108 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 8 dedektör, 2 alan tarama çubuğu ve 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Zanlılar adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/besiktasta-polis-noktasina-saldiri-sorusturmasi-14-supheli-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1107315040.html

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sivas, bursa, ankara, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, sikke, tarihi eser