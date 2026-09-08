https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/almanyada-belediye-binasinda-swinger-parti-skandali-ulke-karisti-1108575372.html
Almanya'da belediye binasında 'swinger parti' skandalı: Ülke karıştı
Almanya'da belediye binasında 'swinger parti' skandalı: Ülke karıştı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Mannheim kentinde Belediye Meclisi üyesi Julien Ferrat, belediye binasında dokuz kişinin katıldığı "siyasi swinger parti" düzenlediğini açıkladı... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T09:49+0300
2026-09-08T09:49+0300
2026-09-08T09:49+0300
dünya
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Mannheim kentinde Belediye Meclisi üyesi Julien Ferrat'ın belediye binasında gerçekleştirdiğini söylediği sıra dışı etkinlik tartışma yarattı."Die Mannheimer" seçmen grubunu Belediye Meclisi'nde temsil eden Ferrat, haftalar öncesinden kamuoyuna duyurduğu etkinliğin 28 Ağustos akşamı Mannheim Belediye Sarayı'nda gerçekleştirildiğini öne sürdü.Ferrat'ın anlatımına göre başlangıçta bir "yerel siyaset buluşması" olarak planlanan toplantı, daha sonra kendisinin "siyasi swinger parti" olarak tanımladığı etkinliğe dönüştü.Ferrat: 7 erkek ve 2 kadın katıldıFerrat, belediye binasındaki 58a numaralı salonda gerçekleştirilen etkinliğe 7 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam dokuz kişinin katıldığını açıkladı.Söz konusu salonun Ferrat tarafından daha önce vatandaşlarla görüşme amacıyla rezerve edildiği belirtildi. Alman kamu yayıncısı SWR'nin aktardığına göre Ferrat, o akşam beraberindeki kişilerle belediye binasında görüldü.Ancak etkinlik sırasında tam olarak neler yaşandığına ilişkin ayrıntılar büyük ölçüde Ferrat'ın kendi açıklamalarına dayanıyor. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan "swinger parti" tanımına ilişkin ayrıntıların bağımsız olarak doğrulandığına dair bilgi bulunmuyor.Belediye daha önce uyardı: 'Bu amaçla kullanılamaz'Mannheim Belediyesi, Ferrat'ın planını kamuoyuna açıklamasının ardından belediye binasının böyle bir etkinlik için kullanılmasına ilişkin ciddi çekinceleri bulunduğunu kendisine bildirdi.Belediye yönetimi, Ferrat'a tahsis edilen salonların çıplaklık içeren etkinlikler, swinger partiler veya benzeri organizasyonlar amacıyla kullanılamayacağını yazılı olarak ilettiğini açıkladı.Bu nedenle belediye, Ferrat'ın kendisine tahsis edilen salonu amacı dışında kullanmış olabileceğini değerlendiriyor.Belediye Meclisi yaptırıma karar verecekTartışmanın ardından gözler şimdi Mannheim Belediye Meclisi'ne çevrildi. Belediye yönetimi, olayın meclis üyelerinin kuruma karşı yükümlülüklerinin "ağır ihlali" anlamına gelebileceğini belirtti.Ferrat hakkında para cezası veya başka bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına Belediye Meclisi'nin karar vereceği bildirildi.Olay böylece yalnızca etkinliğin içeriği nedeniyle değil, bir belediye meclisi üyesinin kendisine siyasi faaliyetleri kapsamında tahsis edilen kamuya ait bir alanı hangi amaçlarla kullanabileceği tartışması nedeniyle de gündeme taşındı.Ferrat'tan dikkat çeken savunma: 'Siyasi protestoydu'Julien Ferrat ise etkinliğin özel bir eğlence olmadığını, siyasi bir protesto eylemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.Ferrat, Mannheim'da çıplaklar ve swingerlar için özel bir alan oluşturulmasını talep ediyor. Böyle bir projenin kente turist çekebileceğini ve Mannheim'a ekonomik gelir sağlayabileceğini ileri sürüyor.Belediye binasının merkezi konumu nedeniyle etkinlik için uygun olduğunu daha önce de savunan Ferrat, planının engellenmesi durumunda hukuki yollara başvurabileceğini açıklamıştı.Mannheim Belediyesi ile Ferrat karşı karşıyaMannheim Belediyesi ise Ferrat'ın önerisinin siyasi görevleriyle bağlantısının tartışmalı olduğunu belirterek belediyeye ait mekânların belirlenen kullanım kurallarına uygun şekilde kullanılması gerektiğini vurguluyor.28 Ağustos'taki etkinliğin ardından başlayan tartışmada bundan sonraki süreci Belediye Meclisi'nin vereceği karar belirleyecek. Ferrat'ın belediye salonunun kullanımına ilişkin kuralları ihlal ettiğine hükmedilmesi halinde yaptırımla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kanada-abd-arasindaki-ticaret-savasinda-yeni-misilleme-1108573775.html
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mannheim, almanya, güneybatı alman radyo televizyon kurumu (swr), haberler
mannheim, almanya, güneybatı alman radyo televizyon kurumu (swr), haberler
Almanya'da belediye binasında 'swinger parti' skandalı: Ülke karıştı
Almanya'nın Mannheim kentinde Belediye Meclisi üyesi Julien Ferrat, belediye binasında dokuz kişinin katıldığı "siyasi swinger parti" düzenlediğini açıkladı. Belediye yönetimi, salonun amacı dışında kullanılmış olabileceğini belirterek Ferrat hakkında para cezası veya başka bir yaptırım uygulanabileceğini duyurdu.
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Mannheim kentinde Belediye Meclisi üyesi Julien Ferrat'ın belediye binasında gerçekleştirdiğini söylediği sıra dışı etkinlik tartışma yarattı.
"Die Mannheimer" seçmen grubunu Belediye Meclisi'nde temsil eden Ferrat, haftalar öncesinden kamuoyuna duyurduğu etkinliğin 28 Ağustos akşamı Mannheim Belediye Sarayı'nda gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Ferrat'ın anlatımına göre başlangıçta bir "yerel siyaset buluşması" olarak planlanan toplantı, daha sonra kendisinin "siyasi swinger parti" olarak tanımladığı etkinliğe dönüştü.
Ferrat: 7 erkek ve 2 kadın katıldı
Ferrat, belediye binasındaki 58a numaralı salonda gerçekleştirilen etkinliğe 7 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam dokuz kişinin katıldığını açıkladı.
Söz konusu salonun Ferrat tarafından daha önce vatandaşlarla görüşme amacıyla
rezerve edildiği belirtildi. Alman kamu yayıncısı SWR'nin
aktardığına göre Ferrat, o akşam beraberindeki kişilerle belediye binasında görüldü.
Ancak etkinlik sırasında tam olarak neler yaşandığına ilişkin ayrıntılar büyük ölçüde Ferrat'ın kendi açıklamalarına dayanıyor. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan "swinger parti" tanımına ilişkin ayrıntıların bağımsız olarak doğrulandığına dair bilgi bulunmuyor.
Belediye daha önce uyardı: 'Bu amaçla kullanılamaz'
Mannheim Belediyesi, Ferrat'ın planını kamuoyuna açıklamasının ardından belediye binasının böyle bir etkinlik için kullanılmasına ilişkin ciddi çekinceleri bulunduğunu kendisine bildirdi.
Belediye yönetimi, Ferrat'a tahsis edilen salonların çıplaklık içeren etkinlikler, swinger partiler veya benzeri organizasyonlar amacıyla kullanılamayacağını yazılı olarak ilettiğini açıkladı.
Bu nedenle belediye, Ferrat'ın kendisine tahsis edilen salonu amacı dışında kullanmış olabileceğini değerlendiriyor.
Belediye Meclisi yaptırıma karar verecek
Tartışmanın ardından gözler şimdi Mannheim Belediye Meclisi'ne çevrildi. Belediye yönetimi, olayın meclis üyelerinin kuruma karşı yükümlülüklerinin "ağır ihlali" anlamına gelebileceğini belirtti.
Ferrat hakkında para cezası veya başka bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına Belediye Meclisi'nin karar vereceği bildirildi.
Olay böylece yalnızca etkinliğin içeriği nedeniyle değil, bir belediye meclisi üyesinin kendisine siyasi faaliyetleri kapsamında tahsis edilen kamuya ait bir alanı hangi amaçlarla kullanabileceği tartışması nedeniyle de gündeme taşındı.
Ferrat'tan dikkat çeken savunma: 'Siyasi protestoydu'
Julien Ferrat ise etkinliğin özel bir eğlence olmadığını, siyasi bir protesto eylemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.
Ferrat, Mannheim'da
çıplaklar ve swingerlar için özel bir alan oluşturulmasını talep ediyor. Böyle bir projenin kente turist çekebileceğini ve Mannheim'a ekonomik gelir sağlayabileceğini
ileri sürüyor.
Belediye binasının merkezi konumu nedeniyle etkinlik için uygun olduğunu daha önce de savunan Ferrat, planının engellenmesi durumunda hukuki yollara başvurabileceğini açıklamıştı.
Mannheim Belediyesi ile Ferrat karşı karşıya
Mannheim Belediyesi ise Ferrat'ın önerisinin siyasi görevleriyle bağlantısının tartışmalı olduğunu belirterek belediyeye ait mekânların belirlenen kullanım kurallarına uygun şekilde kullanılması gerektiğini vurguluyor.
28 Ağustos'taki etkinliğin ardından başlayan tartışmada bundan sonraki süreci Belediye Meclisi'nin vereceği karar belirleyecek. Ferrat'ın belediye salonunun kullanımına ilişkin kuralları ihlal ettiğine hükmedilmesi halinde yaptırımla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.