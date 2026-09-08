https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/istanbulda-70-okula-yerlestirildi-tek-merkezden-izleniyor-1108593413.html

İstanbul'da 70 okula yerleştirildi, tek merkezden izleniyor

İstanbul'da 70 okula yerleştirildi, tek merkezden izleniyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Esenler ilçesinde 70 okul kurulan kamera sistemiyle 7/24 izleniyor. Yapay zeka destekli proje ile olası olayların önüne geçilmesi hedefleniyor. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T15:09+0300

2026-09-08T15:09+0300

2026-09-08T15:09+0300

yaşam

okul

esenler

i̇çişleri bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

kamera

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İstanbul'da 70 okula kamera yerleştirildi, tek merkezden izleniyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede öğrencilerin okul ve okul çevresindeki güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı.Belediye tarafından İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen "Güvenli Şehir Esenler Projesi" kapsamında, ilçedeki 70 okulun tamamı kamera altyapısıyla güvenlik ağına dahil edildi.Erken fark edilecekSistemle, okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzlukların daha erken fark edilmesi ve ihtiyaç halinde ilgili güvenlik birimlerinin hızlı şekilde harekete geçirilmesi amaçlanıyor.Proje, yalnızca eğitim kurumlarını değil ilçenin genelini kapsayan bütünleşik bir güvenlik sistemi oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında Esenler genelindeki 1291 cadde ve sokak ile parklar ve eğitim kurumları kamera altyapısıyla merkezi güvenlik ağına bağlandı.Esenler Akıllı Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden takip edilebilen sistemle, ilçenin farklı noktalarından elde edilen görüntüler merkezi sisteme aktarılarak gerekli durumlarda emniyet birimleriyle koordinasyon sağlanıyor.Sistem, yaşanan olayların sonradan incelenmesinin yanı sıra olası risklerin erken fark edilmesi, caydırıcılığın artırılması ve güvenlik birimlerinin çalışmalarına destek olunması amacıyla da kullanılıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, projenin öğrencilerin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alması ve okullarına güven içerisinde gidip gelmesinin kendileri için her şeyden önce geldiğini kaydetti.

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okul, esenler, i̇çişleri bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), kamera