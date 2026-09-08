https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iranin-hark-adasi-yakinlarinda-cok-sayida-patlama-sesi-duyuldu-1108607318.html

ABD, İran'ın petrol tankerini vurdu

ABD, İran'ın petrol tankerini vurdu

Sputnik Türkiye

Körfez'deki Hark Adası yakınlarında İran'a ait bir petrol tankeri ABD tarafından vuruldu. İran Devrim Muhafızları, saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T22:08+0300

2026-09-08T22:08+0300

2026-09-08T23:13+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

körfez

fars

ortadoğu

patlama

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Yerel kaynaklar, Körfez'deki Hark Adası yakınlarında küçük bir İran petrol tankerinin ABD füzesiyle vurulduğunu bildirdi. Tankerin ada açıklarında yaklaşık 4 mil mesafede demirliyken ABD güçleri tarafından fırlatılan bir mühimmatla vurulduğu aktarıldı.Olayda can kaybı yaşanmadığı ve tankerin mürettebatının tahliye edildiği belirtildi.Öte yandan İran Devrim Muhafızları, ABD askerlerinin bulunduğu Kuveyt ve Bahreyn limanları çevresindeki tüm petrol tankerlerini hedef alacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iran-devrim-muhafizlari-ele-gecirildigi-aciklanan-abd-denizaltisinin-goruntulerini-yayimladi-1108607579.html

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