https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iranin-hark-adasi-yakinlarinda-cok-sayida-patlama-sesi-duyuldu-1108607318.html
ABD, İran'ın petrol tankerini vurdu
ABD, İran'ın petrol tankerini vurdu
Sputnik Türkiye
Körfez'deki Hark Adası yakınlarında İran'a ait bir petrol tankeri ABD tarafından vuruldu. İran Devrim Muhafızları, saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T22:08+0300
2026-09-08T22:08+0300
2026-09-08T23:13+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
körfez
fars
ortadoğu
patlama
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Yerel kaynaklar, Körfez'deki Hark Adası yakınlarında küçük bir İran petrol tankerinin ABD füzesiyle vurulduğunu bildirdi. Tankerin ada açıklarında yaklaşık 4 mil mesafede demirliyken ABD güçleri tarafından fırlatılan bir mühimmatla vurulduğu aktarıldı.Olayda can kaybı yaşanmadığı ve tankerin mürettebatının tahliye edildiği belirtildi.Öte yandan İran Devrim Muhafızları, ABD askerlerinin bulunduğu Kuveyt ve Bahreyn limanları çevresindeki tüm petrol tankerlerini hedef alacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/iran-devrim-muhafizlari-ele-gecirildigi-aciklanan-abd-denizaltisinin-goruntulerini-yayimladi-1108607579.html
i̇ran
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i̇ran, körfez, fars, ortadoğu, patlama
i̇ran, körfez, fars, ortadoğu, patlama
ABD, İran'ın petrol tankerini vurdu
22:08 08.09.2026 (güncellendi: 23:13 08.09.2026)
Körfez'deki Hark Adası yakınlarında İran'a ait bir petrol tankeri ABD tarafından vuruldu. İran Devrim Muhafızları, saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.
Yerel kaynaklar, Körfez'deki Hark Adası yakınlarında küçük bir İran petrol tankerinin ABD füzesiyle vurulduğunu bildirdi.
Tankerin ada açıklarında yaklaşık 4 mil mesafede demirliyken ABD güçleri tarafından fırlatılan bir mühimmatla vurulduğu aktarıldı.
Olayda can kaybı yaşanmadığı ve tankerin mürettebatının tahliye edildiği belirtildi.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları, ABD askerlerinin bulunduğu Kuveyt ve Bahreyn limanları çevresindeki tüm petrol tankerlerini hedef alacağını duyurdu.