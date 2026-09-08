https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/intorn-hekimken-silahli-saldirida-bacagini-kaybetmisti-pes-etmek-istemedim-dedi-bashekim-oldu--1108585319.html

İntörn hekimken silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: 'Pes etmek istemedim' dedi, başhekim oldu

İntörn hekimken silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: 'Pes etmek istemedim' dedi, başhekim oldu

Sputnik Türkiye

Mersin'de 3 yıl önce eski erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucunda bacağını kaybeden intörn doktor Nida Nur Nergiz tedavisinin ardından eğitimini... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T12:11+0300

2026-09-08T12:11+0300

2026-09-08T12:11+0300

yaşam

doktor

silahlı saldırı

kadına yönelik şiddet

başhekim

nida nur nergiz

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Mersin'de 2023 yılında eski erkek arkadaşının pompalı tüfekli saldırısına uğrayan ve bir bacağını kaybeden intörn doktor Nida Nur Nergiz, tedavisinin ardından eğitimini tamamlayarak doktor oldu ve Erzincan İl Ambulans Servisi Başhekimi olarak göreve başladı. Zorlu süreci atlatan genç doktor duygularını "Ben ilk tıp fakültesine başlarken de daha öncesinde de bir amacım, hayattan bir beklentim vardı, insanlara yardımcı olmak. Zorlu olaylar yaşayabiliriz, zorlu süreçler atlatabiliriz ama yani ne olursa olsun, sonuçta bir hayalimiz, isteğimiz var, buna devam ediyoruz. Pes etmek istemedim" diye konuştu. Pes etmek istemedimMemleketi Erzincan'da yeni görevine başlayan Nergiz, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. Nergiz'i tebrik eden Vali Aydoğdu, yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerini iletti. Nida Nur Nergiz, gazetecilere, 3 yıl önce yaşadığı saldırı sonrası zorlu bir süreç atlattığını söyledi.Göreve Erzincan 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde doktor olarak başladığını ve şimdi de İl Ambulans Servisi'nde başhekim olduğunu ifade eden Nergiz, şöyle konuştu:"Bu yaşadığım zorlu süreçte çok şükür sağlık durumum elverdiğince ilerledim, buralara geldim. Öncelikle Sayın Valimizin, Cihan hocamızın sayesinde ve ailemin desteğiyle birlikte bugünlere geldim. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben ilk tıp fakültesine başlarken de daha öncesinde de bir amacım, hayattan bir beklentim vardı, insanlara yardımcı olmak. Zorlu olaylar yaşayabiliriz, zorlu süreçler atlatabiliriz ama yani ne olursa olsun, sonuçta bir hayalimiz, isteğimiz var, buna devam ediyoruz. Sevenlerimiz, sevdiğimiz insanlar, ailemiz var. Pes etmek istemedim. Hem kendime bunu yapmak istemem açıkçası hem ailemin beklentisi var, kimseyi üzmek istemem."Hepimizin gurur duyduğu bir başarı öyküsü İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise Vali Aydoğdu ile birlikte yaklaşık 2 yıl önce Nergiz'i evinde ziyaret ettiklerini ve bu süreçte maddi ve manevi yanında olduklarını anlattı.Tekin, "Bu süreç içinde bizler de İl Sağlık Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince her konuda kendisine destek olmaya, bu süreci atlatmasında yanında bulunmaya ve mevcut çalışmış olduğu ortam koşullarını en iyi şekilde sunarak onun da daha sağlıklı bir şekilde hizmet vermesini sağladık. Geldiğimiz bu noktada bugün itibarıyla bir başhekim olarak karşınıza çıkmış oldu. Bütün bu süreci değerlendirdiğimizde gerçekten hepimizin gurur duyması gereken, hepimizin gurur duyduğu bir başarı öyküsü ortaya çıktı." diye konuştu.Nergiz'i azmi ve başarısı nedeniyle tebrik eden Tekin, "Gerek süreç içindeki destekleri, gerekse başhekim olarak onayı nedeniyle Sayın Valimizi de bugün ziyaret ettik ve kendisine şükranlarımızı arz ettik. Bundan sonraki süreçte de inşallah Nida kızımıza her türlü desteği verip başhekimliğinde de başarılı olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?

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doktor, silahlı saldırı, kadına yönelik şiddet, başhekim, nida nur nergiz