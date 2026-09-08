https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/harry-ve-meghandan-kral-charlesin-mektubuna-ilk-yanit-biraz-sasirdik-1108580546.html

Harry ve Meghan'dan Kral Charles'ın mektubuna ilk yanıt: Biraz şaşırdık

Harry ve Meghan'dan Kral Charles'ın mektubuna ilk yanıt: Biraz şaşırdık

Sputnik Türkiye

Prens Harry ve Meghan Markle, İngiltere'ye dönüşlerinin ardından kraliyet statülerini açıklığa kavuşturan Kral Charles'ın mektubuna yanıt verdi. Sussex... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T11:13+0300

2026-09-08T11:13+0300

2026-09-08T11:13+0300

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Kral Charles'ın, Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüşlerinin ardından kraliyet statülerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını bildiren mektubuna Sussex cephesinden ilk yanıt geldi.Çiftin sözcüsü, mektubun kamuoyuna açıklanacağının kendilerine önceden bildirilmediğini belirtti. Daily Mail'e yapılan açıklamada, "Bize önceden haber verilmemiş olması bizi biraz şaşırttı" ifadeleri kullanıldı.Böylece Harry ve Meghan, mektubun içeriğinden ziyade yayımlanma zamanlaması ve önceden bilgilendirilmemiş olmalarına dikkat çekti.Kral Charles statülerini netleştirdiKral Charles'ın talimatıyla hazırlanan mektup, çiftin İngiltere'ye dönüşünün ardından yeniden çalışan kraliyet üyeleri olup olmayacağına ilişkin tartışmaları sonlandırmayı amaçlıyor.Harry ve Meghan, 2020 yılında çalışan kraliyet ailesinden ayrılmış ve daha sonra ABD'nin Kaliforniya eyaletine taşınmıştı. Çift, yıllar süren ABD yaşamının ardından 26 Ağustos'ta İngiltere'ye döndü.Dönüş kararı, Sussex Dükü ve Düşesi'nin yeniden resmi kraliyet görevleri üstlenip üstlenmeyeceği sorusunu gündeme getirdi."Mevcut statülerinde değişiklik yok"Mektupta bu konuda net bir çizgi çizildi. Açıklamada, "Sussex Dükü ve Düşesi'nin mevcut statüsünde herhangi bir değişiklik yoktur" denildi.Çiftin Ocak 2020'de Hükümdar adına temsil görevlerinden çekildiği ve artık Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olmadığı hatırlatıldı.Mektuba göre İngiltere'ye taşınmaları bu düzenlemeyi değiştirmeyecek. Harry ve Meghan, resmi devlet ve Kraliyet görevlerini yerine getirmeyecek ancak finansal bağımsızlıklarını ve özel yaşamlarını sürdürme özgürlüklerini koruyacak."Yarı içeride, yarı dışarıda" modeli olmayacakKral Charles'ın ailesiyle daha fazla zaman geçirmekten memnun olduğu belirtilse de Buckingham Sarayı'nın Harry ve Meghan'ın kurumsal konumuna ilişkin yaklaşımının değişmediği görülüyor.Buna göre çiftin hem bağımsız ticari faaliyetlerini sürdürüp hem de monarşiyi resmi olarak temsil edeceği "yarı içeride, yarı dışarıda" bir model uygulanmayacak.Harry ve Meghan'ın konumu, mektupta "ticari ve hayırsever çıkarları bulunan özel vatandaşlarınkine benzer" ifadeleriyle tanımlandı.Harry ve Meghan hayır çalışmalarını sürdürecekÇiftin çalışan kraliyet üyeliğine dönmeyecek olması, İngiltere'deki hayır faaliyetlerini bırakacakları anlamına gelmiyor.Harry'nin WellChild Ödülleri kapsamında gerçekleştirdiği yıllık etkinliklere devam etmesi beklenirken, Meghan'ın da İngiltere merkezli hayır kuruluşlarıyla geçmişte yürüttüğü çalışmalarını yeniden canlandırmayı hedeflediği bildirildi.Kral Charles'ın mektubunda da Sussex Dükü ve Düşesi'nin hayır çalışmalarının özel kişiler olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler olduğu özellikle vurgulandı.Archie ve Lilibet'in de İngiltere'de okula başlaması bekleniyorHarry ve Meghan'ın dönüşü yalnızca çiftin kraliyet ailesiyle ilişkileri açısından değil, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'in geleceği açısından da yeni bir döneme işaret ediyor.Archie ve Lilibet'in İngiltere'de okula başlamalarının beklendiği bildirildi. Böylece Sussex ailesinin uzun süreli ABD yaşamının ardından yeniden İngiltere merkezli bir hayat kurması bekleniyor.Ancak bu değişiklik, Kral Charles'ın mektubunda açıkça belirtildiği üzere ailenin kraliyet hiyerarşisindeki kurumsal konumunu değiştirmeyecek.Kral Charles'ın mektubunda hangi ifadeler yer aldı?Kral'ın talimatıyla paylaşılan açıklamada, Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönüşünün ardından çok sayıda bilgi talebi geldiği belirtilerek, "Şüphe veya karışıklığı önlemek amacıyla Kral aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasını emretti" denildi.Mektupta çiftin 2020'de Hükümdar adına temsil görevlerinden çekildiği hatırlatılarak, mevcut düzenlemeye tam olarak saygı duyulmaya devam edileceği bildirildi.Sussex çiftinin HRH hitap biçimlerini aktif olarak kullanmadığı, hayır çalışmalarının ise resmi Kraliyet görevlerinden ayrı ve kişisel faaliyetler olduğu vurgulandı.Gözler Harry ve Meghan ile saray arasındaki ilişkilerdeSussex cephesinden gelen ilk açıklamada Kral'ın kararına doğrudan itiraz edilmemesi, ancak mektubun kendilerine haber verilmeden yayımlanmasına dikkat çekilmesi öne çıktı.Çiftin İngiltere'ye dönüşüyle birlikte bundan sonraki süreçte gözler, Harry ve Meghan ile Kral Charles arasındaki aile ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine çevrilecek.Kurumsal açıdan ise Buckingham Sarayı'nın mesajı şimdilik net: Harry ve Meghan İngiltere'de yaşayabilecek ve kendi çalışmalarını sürdürebilecek, ancak çalışan kraliyet üyeleri olarak geri dönmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kral-charlestan-harry-ve-meghan-karari-statuleri-degismeyecek-1108578612.html

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