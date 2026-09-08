https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/gronland-basbakani-abye-uyelik-masada-yok-1108604169.html

Grönland Başbakanı: AB’ye üyelik masada yok

Grönland Başbakanı: AB’ye üyelik masada yok

Sputnik Türkiye

Grönland Başbakanı, ülkesinin Avrupa Birliği’ne üyeliği düşünmediğini ancak işbirliğinin artmasının söz konusu olduğunu söyledi. Grönland'ın AB ile ilişki tarihi nedir? İşte detaylar...

2026-09-08T19:13+0300

2026-09-08T19:13+0300

2026-09-08T19:13+0300

dünya

grönland

jens-frederik nielsen

ab

avrupa birliği

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Jens-Frederik Nielsen, bugün yaptığı açıklamada, Grönland ile Avrupa Birliği'nin (AB) iş birliğine dair güncellenmiş ve kapsamlı bir bildiri imzaladığını; bunu, Grönland'a yönelik özel bir AB yatırım paketinin izleyeceğini duyurdu.Nielsen, Ritzau haber ajansına verdiği demeçte, "AB üyeliği gündemde değil" dedi.1985'te Avrupa Topluluğu'ndan ayrılmıştıGrönland Başbakanı, adanın AB ile ortaklığını geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.Grönland 1953 yılına kadar bir Danimarka sömürgesiydi. Ada, Danimarka Krallığı'nın bir parçası olmaya devam etmekle birlikte, 2009 yılında özerklik ve kendi kendini yönetme hakkı kazandı.

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grönland, jens-frederik nielsen, ab, avrupa birliği