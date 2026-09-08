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Grönland Başbakanı: AB’ye üyelik masada yok
Grönland Başbakanı: AB’ye üyelik masada yok
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Grönland Başbakanı, ülkesinin Avrupa Birliği’ne üyeliği düşünmediğini ancak işbirliğinin artmasının söz konusu olduğunu söyledi. Grönland'ın AB ile ilişki tarihi nedir? İşte detaylar...
2026-09-08T19:13+0300
2026-09-08T19:13+0300
dünya
grönland
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Jens-Frederik Nielsen, bugün yaptığı açıklamada, Grönland ile Avrupa Birliği'nin (AB) iş birliğine dair güncellenmiş ve kapsamlı bir bildiri imzaladığını; bunu, Grönland'a yönelik özel bir AB yatırım paketinin izleyeceğini duyurdu.Nielsen, Ritzau haber ajansına verdiği demeçte, "AB üyeliği gündemde değil" dedi.1985'te Avrupa Topluluğu'ndan ayrılmıştıGrönland Başbakanı, adanın AB ile ortaklığını geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.Grönland 1953 yılına kadar bir Danimarka sömürgesiydi. Ada, Danimarka Krallığı'nın bir parçası olmaya devam etmekle birlikte, 2009 yılında özerklik ve kendi kendini yönetme hakkı kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/gronlandda-uzman-raporu-zorunlu-dogum-kontrolu-kadin-haklarini-ihlal-etti-ancak-soykirim-degil-1108326294.html
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grönland, jens-frederik nielsen, ab, avrupa birliği
grönland, jens-frederik nielsen, ab, avrupa birliği

Grönland Başbakanı: AB’ye üyelik masada yok

19:13 08.09.2026
© REUTERS Tom LittleGrönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© REUTERS Tom Little
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Grönland Başbakanı, ülkesinin Avrupa Birliği’ne üyeliği düşünmediğini ancak işbirliğinin artmasının söz konusu olduğunu söyledi.
Jens-Frederik Nielsen, bugün yaptığı açıklamada, Grönland ile Avrupa Birliği'nin (AB) iş birliğine dair güncellenmiş ve kapsamlı bir bildiri imzaladığını; bunu, Grönland'a yönelik özel bir AB yatırım paketinin izleyeceğini duyurdu.
Nielsen, Ritzau haber ajansına verdiği demeçte, "AB üyeliği gündemde değil" dedi.

1985'te Avrupa Topluluğu'ndan ayrılmıştı

Grönland 1985 yılında o zamanki adıyla Avrupa Topluluğu'ndan ayrılmıştı ve Nielsen'in bu kararı geri alma yönünde bir niyeti bulunmuyor.
Grönland Başbakanı, adanın AB ile ortaklığını geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.
Grönland 1953 yılına kadar bir Danimarka sömürgesiydi. Ada, Danimarka Krallığı'nın bir parçası olmaya devam etmekle birlikte, 2009 yılında özerklik ve kendi kendini yönetme hakkı kazandı.
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