https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/gronlandda-uzman-raporu-zorunlu-dogum-kontrolu-kadin-haklarini-ihlal-etti-ancak-soykirim-degil-1108326294.html

Grönland'da uzman raporu: Zorunlu doğum kontrolü kadın haklarını ihlal etti ancak soykırım değil

Grönland'da uzman raporu: Zorunlu doğum kontrolü kadın haklarını ihlal etti ancak soykırım değil

Sputnik Türkiye

Bugün açıklanan iki uzman raporuna göre, Danimarkalı yetkililer tarafından ağırlıklı olarak 1960'lar ve 1970'lerde Grönland'da yürütülen zorunlu doğum kontrol kampanyası kadınların insan haklarını ihlal etti.

2026-08-28T18:21+0300

2026-08-28T18:21+0300

2026-08-28T18:21+0300

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soykırım

nielsen

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Her iki rapor da geçerli bir rıza olmadan doğum kontrolü uygulanmasının kadınların özel ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğini ve bazı durumlarda "kadnıları aşağılayıcı muameleye maruz bıraktığını" ortaya koydu. Raporlar, uygulamanın sistematik olup olmadığı konusunda ise farklılık gösterdi.2025 yılında yapılan ortak bir Danimarka-Grönland incelemesine göre, 1966 ile 1991 yılları arasında en küçüğü 12 yaşında olan en az 4 bin Grönlandlı kadın ve kız çocuğuna, çoğunlukla bilgileri veya rızaları dışında spiral takıldı veya doğum kontrol iğnesi yapıldı.Danimarkalı yetkililerin kararıSöz konusu inceleme, uygulamanın amacının doğum oranlarını ve aile büyüklüklerini azaltmak olduğunu, dönemin Danimarkalı yetkililerinin bunu 57 bin nüfuslu yarı özerk Danimarka toprağı Grönland'daki yaşam standartlarını, sosyal ve sağlık koşullarını iyileştirmenin bir yolu olarak gördüğünü ortaya koydu.Danimarka perşembe günü, uygulamadan etkilenen her kadına 300 bin Danimarka kronu (46 bin 758 dolar) tazminat ödenmesini öngören bir kanunu kabul etti.2024 yılında Nuuk'taki hükümet, "evrensel insan hakları ve yerli halkların haklarının ihlal edilip edilmediğini" ve "ihlallerin soykırım tanımına uyup uymadığını" belirlemek üzere üç hukuk uzmanı ve bir psikolog görevlendirmişti. Panel çalışma sürecinde bölünmüş, iki üye istifa ederek ayrı bir rapor sunmuştu.Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, hükümetin Danimarka hükümetiyle iş birliği yapmasını umduğu bir uzlaşma komisyonu kurma sürecini başlatacağını söyledi.Nielsen, "Uzlaşma komisyonunun çalışması suçlu aramakla değil, bir toplum olarak arzuladığımız geleceği yaratacak gerçek bir uzlaşma hedefiyle gerçeği ortaya çıkarmakla ilgili olmalıdır" dedi.Adalet Bakanı Mariane Paviasen Jensen ise, "Biz hükümet olarak bir soykırım gerçekleştiğini söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.Soykırımı kanıtlamada kilit noktaBM Soykırım Sözleşmesi, yalnızca kitlesel katliamları değil, ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grup içinde "doğumları engellemeye yönelik önlemleri" de yasaklıyor ve bu eylemlerin kısmen veya tamamen o grubu yok etme kastıyla gerçekleştirildiğinin kanıtlanmasını gerektiriyor.Alaskalı avukat ve Inuit Kutup Çevresi Konseyi eski başkanı Dalee Sambo Dorough ile Kopenhag Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Miriam Cullen hazırladıkları raporda, "Kalaallit Inuit (Grönlandlı) kadınların eşitlik, ayrımcılığa uğramama, özel ve aile hayatına müdahale edilmeme, çocuk sayısına ve aralığına karar verme, erişilebilir en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma... ayrıca zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleden uzak durma, bedensel ve kültürel bütünlüğü koruma haklarını ihlal eden rıza dışı doğum kontrol uygulamalarına maruz kaldığına inanmak için makul gerekçeler" bulunduğunu tespit etti.Ancak soykırımın gerçekleştiği sonucuna varmadılar.

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