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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/goruntuler-sosyal-medyada-paylasildi-iki-yolcusunu-darp-eden-taksici-yakalandi-1108571104.html
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: İki yolcusunu darp eden taksici yakalandı
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: İki yolcusunu darp eden taksici yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te iki yolcusunu darp ettikten sonra aracına binerek uzaklaşan taksici, polis ekiplerince gözaltına alındı. Taksici, ücret konusunda yolcularla... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
taksi
taksici
darp
yolcu
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Fatih'te Ayvansaray Caddesi'nde iki yolcunun ticari taksi şoförü tarafından darp edildiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler taksiciyi yakaladı.'Kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan taksici İ.H.K, ifadesinde ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.Trafikte seyreden bir aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin iki yolcusuna saldırdığı anlar görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/malatyada-bir-cocugun-darp-edilmesine-iliskin-2-cocuk-gozaltina-alindi-goruntuler-sosyal-medyada-1108569987.html
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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, taksi, taksici, darp, yolcu
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, taksi, taksici, darp, yolcu

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: İki yolcusunu darp eden taksici yakalandı

02:45 08.09.2026 (güncellendi: 03:00 08.09.2026)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© AA
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İstanbul Fatih'te iki yolcusunu darp ettikten sonra aracına binerek uzaklaşan taksici, polis ekiplerince gözaltına alındı. Taksici, ücret konusunda yolcularla sorun yaşadığını iddia etti.
Fatih'te Ayvansaray Caddesi'nde iki yolcunun ticari taksi şoförü tarafından darp edildiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler taksiciyi yakaladı.
'Kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan taksici İ.H.K, ifadesinde ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
Trafikte seyreden bir aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin iki yolcusuna saldırdığı anlar görülüyor.
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