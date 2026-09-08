https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/goruntuler-sosyal-medyada-paylasildi-iki-yolcusunu-darp-eden-taksici-yakalandi-1108571104.html

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: İki yolcusunu darp eden taksici yakalandı

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: İki yolcusunu darp eden taksici yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te iki yolcusunu darp ettikten sonra aracına binerek uzaklaşan taksici, polis ekiplerince gözaltına alındı. Taksici, ücret konusunda yolcularla... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T02:45+0300

2026-09-08T02:45+0300

2026-09-08T03:00+0300

türki̇ye

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

taksi

taksici

darp

yolcu

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Fatih'te Ayvansaray Caddesi'nde iki yolcunun ticari taksi şoförü tarafından darp edildiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler taksiciyi yakaladı.'Kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan taksici İ.H.K, ifadesinde ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.Trafikte seyreden bir aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin iki yolcusuna saldırdığı anlar görülüyor.

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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, taksi, taksici, darp, yolcu