https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/galatasaray-dev-maca-osimhensiz-cikiyor-yerine-oynayacak-isim-netlesti-1108585671.html

Galatasaray dev maça Osimhen olmadan çıkıyor: Yerine oynayacak isim netleşti

Galatasaray dev maça Osimhen olmadan çıkıyor: Yerine oynayacak isim netleşti

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz sezon Osimhen'in yokluğunda puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Devler Ligi'nde yıldız golcüden yararlanamayacak. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T12:14+0300

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spor

osimhen

barış alper yılmaz

galatasaray

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.Bu maçta yıldız golcü Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda golcü eksikliğini tamamlamaya ve oyun düzenini güncellemeye çalışacak.Buruk, Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz'ı tercih edecek. Buruk'un 90 dakika içindeki diğer alternatifi ise Rafael Leao olacak.Barış Alper'in performansı nasıl?Ligde oynanan son maçta sakatlanan Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 8 gol ve 12 asistle toplam 20 skor katkısı vermişti. Milli futbolcu yeni sezonda ise henüz golle tanışamadı.MR sonucu açıklanmıştıGalatasaray, Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiğini açıklamıştı.Kulüpten yapılan açıklamada, "MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/victor-osimhen-hangi-maclari-kaciracak-osimhen-kac-hafta-yok-1108537111.html

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osimhen, barış alper yılmaz, galatasaray