https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/victor-osimhen-hangi-maclari-kaciracak-osimhen-kac-hafta-yok-1108537111.html
Victor Osimhen hangi maçları kaçıracak? Osimhen kaç hafta yok?
Victor Osimhen hangi maçları kaçıracak? Osimhen kaç hafta yok?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sakatlığındaki son durum belli oldu. Sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasından uzak kalacak Osimhen'in kaçıracağı... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T14:37+0300
2026-09-06T14:37+0300
2026-09-06T14:37+0300
spor
osimhen
sakatlık
galatasaray
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Galatasaray, Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.Osimhen kaç hafta yok?Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalması ve sarı-kırmızılıların bu süreçteki 3 maçını kaçırması bekleniyor.Galatasaray bu süreçte Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor'la, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Kocaelispor maçında evinde, diğer iki karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.
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osimhen, sakatlık, galatasaray
osimhen, sakatlık, galatasaray
Victor Osimhen hangi maçları kaçıracak? Osimhen kaç hafta yok?
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sakatlığındaki son durum belli oldu. Sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasından uzak kalacak Osimhen'in kaçıracağı maçlar netleşti.
Galatasaray, Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalması ve sarı-kırmızılıların bu süreçteki 3 maçını kaçırması bekleniyor.
Galatasaray bu süreçte Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor'la, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Kocaelispor maçında evinde, diğer iki karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.