https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/victor-osimhen-hangi-maclari-kaciracak-osimhen-kac-hafta-yok-1108537111.html

Victor Osimhen hangi maçları kaçıracak? Osimhen kaç hafta yok?

Victor Osimhen hangi maçları kaçıracak? Osimhen kaç hafta yok?

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sakatlığındaki son durum belli oldu. Sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasından uzak kalacak Osimhen'in kaçıracağı... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T14:37+0300

2026-09-06T14:37+0300

2026-09-06T14:37+0300

spor

osimhen

sakatlık

galatasaray

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Galatasaray, Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.Osimhen kaç hafta yok?Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalması ve sarı-kırmızılıların bu süreçteki 3 maçını kaçırması bekleniyor.Galatasaray bu süreçte Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor'la, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Kocaelispor maçında evinde, diğer iki karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.

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osimhen, sakatlık, galatasaray