https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/galatasaray-baskani-ozbek-tff-baskani-haciosmanoglunu-ziyaret-etti-1108570285.html
Galatasaray Başkanı Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Galatasaray Başkanı Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla Riva'da bir araya geldi. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T00:03+0300
2026-09-08T00:03+0300
2026-09-08T00:04+0300
spor
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
dursun özbek
i̇brahim hacıosmanoğlu
futbol
türkiye futbol federasyonu
galatasaray
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.Ziyarette TFF 2. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da hazır bulundu.Görüşmenin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'ya A Milli Takım forması takdim etti.
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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, dursun özbek, i̇brahim hacıosmanoğlu, futbol, türkiye futbol federasyonu, galatasaray
türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, dursun özbek, i̇brahim hacıosmanoğlu, futbol, türkiye futbol federasyonu, galatasaray
Galatasaray Başkanı Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
00:03 08.09.2026 (güncellendi: 00:04 08.09.2026)
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla Riva'da bir araya geldi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette TFF 2. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da hazır bulundu.
Görüşmenin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'ya A Milli Takım forması takdim etti.