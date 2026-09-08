https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/galatasaray-baskani-ozbek-tff-baskani-haciosmanoglunu-ziyaret-etti-1108570285.html

Galatasaray Başkanı Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Galatasaray Başkanı Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla Riva'da bir araya geldi. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T00:03+0300

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spor

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

dursun özbek

i̇brahim hacıosmanoğlu

futbol

türkiye futbol federasyonu

galatasaray

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.Ziyarette TFF 2. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da hazır bulundu.Görüşmenin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'ya A Milli Takım forması takdim etti.

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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, dursun özbek, i̇brahim hacıosmanoğlu, futbol, türkiye futbol federasyonu, galatasaray