https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/fransada-muze-soygunu-9-milyon-euroluk-tablolar-calindi-1108588873.html

Fransa'da peş peşe müze soygunları: Renoir Müzesi'nden 9 milyon euroluk tablolar çalındı

Fransa'da peş peşe müze soygunları: Renoir Müzesi'nden 9 milyon euroluk tablolar çalındı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın güneyindeki Renoir Müzesi'ne sabaha karşı giren iki kişi, toplam değeri yaklaşık 9 milyon euro olarak tahmin edilen 4 sanat eserini aldı. Hırsızlar... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T13:54+0300

2026-09-08T13:54+0300

2026-09-08T14:21+0300

yaşam

avrupa

fransa

hırsızlık

müze

sanat eseri

tablo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108588715_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e6a9992e1134724fadd40e5cbc348fea.jpg

Fransa'nın Nice kenti yakınlarındaki Cagnes-sur-Mer'de bulunan Renoir Müzesi, sabaha karşı gerçekleştirilen milyonlarca euroluk soyguna sahne oldu. Belediye Başkanı Bryan Masson, iki kişinin saat 06.00'dan kısa süre önce müzeye girerek 4 sanat eserini aldığını açıkladı.Hırsızlar kaçarken eserlerden birini düşürdü. Diğer eserlerin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için arama başlatıldı.Çalınan eserlerin değeri 9 milyon euroYerel Nice-Matin gazetesi, hedef alınan eserlerin Fransız empresyonist Pierre-Auguste Renoir'a ait 'Portrait of Madame Pichon', 'Portrait of Madame Colonna Romano', 'Coco Lisant' ve 'Jeune fille au puits' olduğunu bildirdi. Eserlerin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.'Coco Lisant', İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi tarafından yağmalanmış ve 1994'te Fransa'ya geri verilmişti. 'Portrait of Madame Colonna Romano' ve 'Jeune fille au puits' ise Paris'teki Musee d'Orsay'dan ödünç alınmıştı.Soygun, Paris'teki Louvre Müzesi'nden 88 milyon euro değerinde mücevherin çalınmasından yalnızca birkaç ay sonra gerçekleşti.Bu kez soyguncuların, Renoir Müzesi'nin arazisini çevreleyen bir çiti aşarak içeri girdiği düşünülürken, polis bölgeyi çevirdi.'Sanat hırsızlıkları giderek şiddetli hale geldi'İtalyan polisi birkaç hafta önce, Parma yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan Renoir, Paul Cezanne ve Henri Matisse'e ait tabloları ele geçirdi. Bunlar arasında Renoir'ın 3.5 milyon dolar değerindeki 'Fish' tablosu da bulunuyordu.Temmuz sonunda Paris'in güneydoğusundaki Musee du Pays Chatillonnais'dan iki arkeolojik eser, yaz aylarında ise Musee Lalique'den yaklaşık 4.5 milyon dolar değerinde 20 kadar mücevher çalındı.Avrupa polis teşkilatı Europol, geçen ay Avrupa'daki sanat hırsızlıklarının giderek daha şiddetli hale geldiğini ve uzman çetelerin yerini sosyal medya üzerinden bir araya getirilen fırsatçı grupların almaya başladığını bildirdi.Renoir Müzesi, sanatçının 1919'da hayatını kaybettiği Cagnes-sur-Mer'deki malikanesinde 1960 yılında kuruldu. Koleksiyonda Renoir'a ait 13 tablo ve yaklaşık 40 heykel bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pisa-2025-sonuclari-aciklandi-dunya-gerilerken-turkiye-siralamasini-yukseltti-1108583621.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, fransa, hırsızlık, müze, sanat eseri, tablo