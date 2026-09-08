Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/fransada-muze-soygunu-9-milyon-euroluk-tablolar-calindi-1108588873.html
Fransa'da peş peşe müze soygunları: Renoir Müzesi'nden 9 milyon euroluk tablolar çalındı
Fransa'da peş peşe müze soygunları: Renoir Müzesi'nden 9 milyon euroluk tablolar çalındı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın güneyindeki Renoir Müzesi'ne sabaha karşı giren iki kişi, toplam değeri yaklaşık 9 milyon euro olarak tahmin edilen 4 sanat eserini aldı. Hırsızlar... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T13:54+0300
2026-09-08T14:21+0300
yaşam
avrupa
fransa
hırsızlık
müze
sanat eseri
tablo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108588715_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e6a9992e1134724fadd40e5cbc348fea.jpg
Fransa'nın Nice kenti yakınlarındaki Cagnes-sur-Mer'de bulunan Renoir Müzesi, sabaha karşı gerçekleştirilen milyonlarca euroluk soyguna sahne oldu. Belediye Başkanı Bryan Masson, iki kişinin saat 06.00'dan kısa süre önce müzeye girerek 4 sanat eserini aldığını açıkladı.Hırsızlar kaçarken eserlerden birini düşürdü. Diğer eserlerin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için arama başlatıldı.Çalınan eserlerin değeri 9 milyon euroYerel Nice-Matin gazetesi, hedef alınan eserlerin Fransız empresyonist Pierre-Auguste Renoir'a ait 'Portrait of Madame Pichon', 'Portrait of Madame Colonna Romano', 'Coco Lisant' ve 'Jeune fille au puits' olduğunu bildirdi. Eserlerin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.'Coco Lisant', İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi tarafından yağmalanmış ve 1994'te Fransa'ya geri verilmişti. 'Portrait of Madame Colonna Romano' ve 'Jeune fille au puits' ise Paris'teki Musee d'Orsay'dan ödünç alınmıştı.Soygun, Paris'teki Louvre Müzesi'nden 88 milyon euro değerinde mücevherin çalınmasından yalnızca birkaç ay sonra gerçekleşti.Bu kez soyguncuların, Renoir Müzesi'nin arazisini çevreleyen bir çiti aşarak içeri girdiği düşünülürken, polis bölgeyi çevirdi.'Sanat hırsızlıkları giderek şiddetli hale geldi'İtalyan polisi birkaç hafta önce, Parma yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan Renoir, Paul Cezanne ve Henri Matisse'e ait tabloları ele geçirdi. Bunlar arasında Renoir'ın 3.5 milyon dolar değerindeki 'Fish' tablosu da bulunuyordu.Temmuz sonunda Paris'in güneydoğusundaki Musee du Pays Chatillonnais'dan iki arkeolojik eser, yaz aylarında ise Musee Lalique'den yaklaşık 4.5 milyon dolar değerinde 20 kadar mücevher çalındı.Avrupa polis teşkilatı Europol, geçen ay Avrupa'daki sanat hırsızlıklarının giderek daha şiddetli hale geldiğini ve uzman çetelerin yerini sosyal medya üzerinden bir araya getirilen fırsatçı grupların almaya başladığını bildirdi.Renoir Müzesi, sanatçının 1919'da hayatını kaybettiği Cagnes-sur-Mer'deki malikanesinde 1960 yılında kuruldu. Koleksiyonda Renoir'a ait 13 tablo ve yaklaşık 40 heykel bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pisa-2025-sonuclari-aciklandi-dunya-gerilerken-turkiye-siralamasini-yukseltti-1108583621.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108588715_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9e14a60bea725f4d28fa58d486db1029.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, fransa, hırsızlık, müze, sanat eseri, tablo
avrupa, fransa, hırsızlık, müze, sanat eseri, tablo

Fransa'da peş peşe müze soygunları: Renoir Müzesi'nden 9 milyon euroluk tablolar çalındı

13:54 08.09.2026 (güncellendi: 14:21 08.09.2026)
© AP Photo / Emma Da SilvaRenoir Müzesi
Renoir Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Abone ol
Fransa'nın güneyindeki Renoir Müzesi'ne sabaha karşı giren iki kişi, toplam değeri yaklaşık 9 milyon euro olarak tahmin edilen 4 sanat eserini aldı. Hırsızlar kaçarken eserlerden birini düşürürken, diğer tablolar için geniş çaplı arama başlatıldı.
Fransa'nın Nice kenti yakınlarındaki Cagnes-sur-Mer'de bulunan Renoir Müzesi, sabaha karşı gerçekleştirilen milyonlarca euroluk soyguna sahne oldu. Belediye Başkanı Bryan Masson, iki kişinin saat 06.00'dan kısa süre önce müzeye girerek 4 sanat eserini aldığını açıkladı.
Hırsızlar kaçarken eserlerden birini düşürdü. Diğer eserlerin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için arama başlatıldı.

Çalınan eserlerin değeri 9 milyon euro

Yerel Nice-Matin gazetesi, hedef alınan eserlerin Fransız empresyonist Pierre-Auguste Renoir'a ait 'Portrait of Madame Pichon', 'Portrait of Madame Colonna Romano', 'Coco Lisant' ve 'Jeune fille au puits' olduğunu bildirdi. Eserlerin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
'Coco Lisant', İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi tarafından yağmalanmış ve 1994'te Fransa'ya geri verilmişti. 'Portrait of Madame Colonna Romano' ve 'Jeune fille au puits' ise Paris'teki Musee d'Orsay'dan ödünç alınmıştı.
Soygun, Paris'teki Louvre Müzesi'nden 88 milyon euro değerinde mücevherin çalınmasından yalnızca birkaç ay sonra gerçekleşti.
Bu kez soyguncuların, Renoir Müzesi'nin arazisini çevreleyen bir çiti aşarak içeri girdiği düşünülürken, polis bölgeyi çevirdi.
© REUTERS Manon CruzFransız Rivierası'ndaki Cagnes-sur-Mer'de, hırsızların sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği bir soygunla dört tablonun çalınmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri Renoir Müzesi'nin dış çitindeki bir deliğin yakınında çalışırken yerel bir polis memuru onları izliyor.
Fransız Rivierası'ndaki Cagnes-sur-Mer'de, hırsızların sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği bir soygunla dört tablonun çalınmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri Renoir Müzesi'nin dış çitindeki bir deliğin yakınında çalışırken yerel bir polis memuru onları izliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Fransız Rivierası'ndaki Cagnes-sur-Mer'de, hırsızların sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği bir soygunla dört tablonun çalınmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri Renoir Müzesi'nin dış çitindeki bir deliğin yakınında çalışırken yerel bir polis memuru onları izliyor.
© REUTERS Manon Cruz

'Sanat hırsızlıkları giderek şiddetli hale geldi'

İtalyan polisi birkaç hafta önce, Parma yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan Renoir, Paul Cezanne ve Henri Matisse'e ait tabloları ele geçirdi. Bunlar arasında Renoir'ın 3.5 milyon dolar değerindeki 'Fish' tablosu da bulunuyordu.
Temmuz sonunda Paris'in güneydoğusundaki Musee du Pays Chatillonnais'dan iki arkeolojik eser, yaz aylarında ise Musee Lalique'den yaklaşık 4.5 milyon dolar değerinde 20 kadar mücevher çalındı.
Avrupa polis teşkilatı Europol, geçen ay Avrupa'daki sanat hırsızlıklarının giderek daha şiddetli hale geldiğini ve uzman çetelerin yerini sosyal medya üzerinden bir araya getirilen fırsatçı grupların almaya başladığını bildirdi.
Renoir Müzesi, sanatçının 1919'da hayatını kaybettiği Cagnes-sur-Mer'deki malikanesinde 1960 yılında kuruldu. Koleksiyonda Renoir'a ait 13 tablo ve yaklaşık 40 heykel bulunuyor.
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
YAŞAM
PISA 2025 sonuçları açıklandı: Dünya gerilerken Türkiye sıralamasını yükseltti
11:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала