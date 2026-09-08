Fransa'da peş peşe müze soygunları: Renoir Müzesi'nden 9 milyon euroluk tablolar çalındı
13:54 08.09.2026 (güncellendi: 14:21 08.09.2026)
© AP Photo / Emma Da SilvaRenoir Müzesi
© AP Photo / Emma Da Silva
Abone ol
Fransa'nın güneyindeki Renoir Müzesi'ne sabaha karşı giren iki kişi, toplam değeri yaklaşık 9 milyon euro olarak tahmin edilen 4 sanat eserini aldı. Hırsızlar kaçarken eserlerden birini düşürürken, diğer tablolar için geniş çaplı arama başlatıldı.
Fransa'nın Nice kenti yakınlarındaki Cagnes-sur-Mer'de bulunan Renoir Müzesi, sabaha karşı gerçekleştirilen milyonlarca euroluk soyguna sahne oldu. Belediye Başkanı Bryan Masson, iki kişinin saat 06.00'dan kısa süre önce müzeye girerek 4 sanat eserini aldığını açıkladı.
Hırsızlar kaçarken eserlerden birini düşürdü. Diğer eserlerin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için arama başlatıldı.
Çalınan eserlerin değeri 9 milyon euro
Yerel Nice-Matin gazetesi, hedef alınan eserlerin Fransız empresyonist Pierre-Auguste Renoir'a ait 'Portrait of Madame Pichon', 'Portrait of Madame Colonna Romano', 'Coco Lisant' ve 'Jeune fille au puits' olduğunu bildirdi. Eserlerin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
'Coco Lisant', İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi tarafından yağmalanmış ve 1994'te Fransa'ya geri verilmişti. 'Portrait of Madame Colonna Romano' ve 'Jeune fille au puits' ise Paris'teki Musee d'Orsay'dan ödünç alınmıştı.
Soygun, Paris'teki Louvre Müzesi'nden 88 milyon euro değerinde mücevherin çalınmasından yalnızca birkaç ay sonra gerçekleşti.
Bu kez soyguncuların, Renoir Müzesi'nin arazisini çevreleyen bir çiti aşarak içeri girdiği düşünülürken, polis bölgeyi çevirdi.
© REUTERS Manon CruzFransız Rivierası'ndaki Cagnes-sur-Mer'de, hırsızların sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği bir soygunla dört tablonun çalınmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri Renoir Müzesi'nin dış çitindeki bir deliğin yakınında çalışırken yerel bir polis memuru onları izliyor.
Fransız Rivierası'ndaki Cagnes-sur-Mer'de, hırsızların sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği bir soygunla dört tablonun çalınmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri Renoir Müzesi'nin dış çitindeki bir deliğin yakınında çalışırken yerel bir polis memuru onları izliyor.
© REUTERS Manon Cruz
'Sanat hırsızlıkları giderek şiddetli hale geldi'
İtalyan polisi birkaç hafta önce, Parma yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan Renoir, Paul Cezanne ve Henri Matisse'e ait tabloları ele geçirdi. Bunlar arasında Renoir'ın 3.5 milyon dolar değerindeki 'Fish' tablosu da bulunuyordu.
Temmuz sonunda Paris'in güneydoğusundaki Musee du Pays Chatillonnais'dan iki arkeolojik eser, yaz aylarında ise Musee Lalique'den yaklaşık 4.5 milyon dolar değerinde 20 kadar mücevher çalındı.
Avrupa polis teşkilatı Europol, geçen ay Avrupa'daki sanat hırsızlıklarının giderek daha şiddetli hale geldiğini ve uzman çetelerin yerini sosyal medya üzerinden bir araya getirilen fırsatçı grupların almaya başladığını bildirdi.
Renoir Müzesi, sanatçının 1919'da hayatını kaybettiği Cagnes-sur-Mer'deki malikanesinde 1960 yılında kuruldu. Koleksiyonda Renoir'a ait 13 tablo ve yaklaşık 40 heykel bulunuyor.