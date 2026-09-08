https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pisa-2025-sonuclari-aciklandi-dunya-gerilerken-turkiye-siralamasini-yukseltti-1108583621.html

PISA 2025 sonuçları açıklandı: Dünya gerilerken Türkiye sıralamasını yükseltti

PISA 2025 sonuçları açıklandı: Dünya gerilerken Türkiye sıralamasını yükseltti

Sputnik Türkiye

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından yapılan 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü PISA 2025'in sonuçlarına göre okuma... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T11:53+0300

2026-09-08T11:53+0300

2026-09-08T11:53+0300

yaşam

oecd

pisa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091228536_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c110c00711ae2b4051e23e7e4762da49.jpg

OECD tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2025 sonuçları açıklandı. 91 ülke ve ekonomiden 760 binden fazla öğrencinin katıldığı araştırma, 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimlerindeki becerilerini değerlendirdi.Sonuçlar, özellikle okuma ve matematik becerilerinde dünya genelinde belirgin bir düşüş yaşandığını gösterdi.2015-2025 döneminde OECD ülkelerinde okuma puanları 28, matematik puanları 22 puan geriledi. Fen bilimlerinde ise ortalama düşüş 7 puan oldu.Araştırmaya göre OECD ülkelerindeki 15 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık yüzde 29'u okuma, matematik ve fen bilimlerinin üçünde de "düşük performans gösteren" grupta yer alıyor.Okuma becerilerinde gerileme dikkat çektiOECD genelinde okuma puanları ortalama 25 puan geriledi. PISA değerlendirmesinde yaklaşık 20 puanın bir yıllık öğrenmeye karşılık geldiği belirtiliyor.Bu durum, OECD ülkelerindeki 15 yaşındaki öğrencilerin büyük bölümünün okuma becerilerinde yaklaşık 14 yaşındaki öğrencilerden beklenen seviyede performans gösterdiğine işaret ediyor.Okuma puanlarındaki en sert düşüşler İzlanda ve Slovenya'da görüldü. Bu ülkelerde gerileme 50 puanı aştı.Almanya'da öğrencilerin performansı 2025 araştırmasında da geriledi. 2022-2025 arasında Almanya'nın okuma puanı 15, matematik puanı 11, fen bilimleri puanı ise 7 puan düştü.Buna karşın Katar, Brunei, Kamboçya, Filipinler ve Zambiya'da okuma puanları yükseldi. Zambiya, 50 puanlık artışla en büyük ilerlemeyi kaydeden ülke oldu.Türkiye tüm alanlarda sıralamasını yükselttiPISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye, 2022'ye kıyasla üç alanda da puanını artıran ve sıralamasını en fazla yükselten OECD ülkesi oldu. Türkiye, fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi. Böylece Türkiye, fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıkarken, matematikte OECD ortalamasını yakaladı.Türkiye'nin fen bilimleri puanı 2022'ye göre 18 artarak 494'e, okuma becerileri puanı 16 artarak 472'ye, matematik puanı ise 9 artarak 462'ye yükseldi. Türkiye bu sonuçlarla fen bilimlerinde 91 ülke arasında 19'uncu, okuma becerilerinde 18'inci, matematikte ise 28'inci sırada yer aldı. MEB verilerine göre Türkiye, 2003'ten 2025'e kadar üç alanda da göreli sıralamasını yüzde 50'nin üzerinde iyileştirdi.Düşüşün nedenleri arasında dijital dikkat dağınıklığı gösteriliyorPISA sonuçlarının eğitim performansındaki küresel düşüşün nedenini tek başına açıklamadığı belirtildi. Araştırmacılar, birçok ülkede düşüş eğiliminin pandemi öncesinde de başladığına dikkat çekerek eğitim sistemlerinde daha derin ve yapısal sorunların bulunabileceğini belirtti.Dijital dikkat dağınıklığı ve öğrencilerin kitap okumaya olan ilgisinin azalması da performanstaki düşüşle ilişkilendirilen faktörler arasında gösterildi.PISA 2025'te öğrencilerin yapay zeka kullanımına ilişkin veriler de toplandı. Öğrencilerin yüzde 40'tan fazlası yazılı ödev hazırlarken yapay zeka araçlarını haftada bir veya iki kez ya da her gün kullandığını belirtti.Araştırmada, yapay zeka sohbet robotlarını kullandığını bildiren öğrencilerin fen bilimleri puanlarının, bu araçları kullanmayan öğrencilere kıyasla ortalama olarak daha düşük olduğu görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231205/pisa-2022-turkiye-sonuclari-yayimlandi-1078103755.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oecd, pisa