https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/endonezyada-volkan-alarmi-yuz-binlerce-yolcu-mahsur-kaldi-havaalanlari-yeniden-acildi-1108581029.html

Endonezya'da volkan alarmı: Yüzbinlerce yolcu mahsur kaldı, havaalanları yeniden açıldı

Endonezya'da volkan alarmı: Yüzbinlerce yolcu mahsur kaldı, havaalanları yeniden açıldı

Sputnik Türkiye

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın patlaması nedeniyle iki gün boyunca kapalı kalan beş havaalanı yeniden hizmete açıldı. Yaklaşık 3 bin uçuşun aksaması... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T11:15+0300

2026-09-08T11:15+0300

2026-09-08T11:15+0300

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sumatra

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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın hafta sonu meydana gelen patlamalarının ardından kapatılan beş havaalanı yeniden hizmete açıldı. Yanardağın cuma gecesi başlayan faaliyetleri sırasında lav püskürmeleri yaşanırken, volkanik kül bulutları başkent Cakarta ile Lampung eyaletine kadar ulaştı.Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havaalanlarında uçuşlar iki gün boyunca durduruldu. Havalimanlarının salı günü gece yarısından sonra yeniden açılmasıyla hava trafiği kademeli olarak normale dönmeye başladı.Yaklaşık 3 bin uçuş aksadıUzun süren havaalanı kapanmaları nedeniyle yaklaşık 3 bin uçuşun aksadığı ve 340 binden fazla yolcunun seyahatlerinin etkilendiği bildirildi.Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kalan yolcuların, uçuşlarının durumu hakkında bilgi almak ve bilet iadesi talebinde bulunmak için uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi.Bazı yolcular alternatif ulaşım yollarına yönelirken, birçok kişinin günlerce havalimanlarında veya otellerde beklemek zorunda kaldığı aktarıldı.Yeni patlamalar bekleniyorEndonezya Jeoloji Ajansı, yanardağda önümüzdeki dönemde yeni patlamalar yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.Yetkililer, Anak Krakatau'nun aktif kraterinin 3 kilometre yakınında bulunulmaması uyarısında bulunurken, Sunda Boğazı'ndan geçen gemilerin de belirlenen yasak bölgeye girmesine izin verilmediği kaydedildi.Meteoroloji yetkilileri, volkanik külün yanardağın farklı yönlerinde 6 bin ila 15 bin metre yüksekliğe ulaştığını bildirdi. Yetkililer, son volkanik faaliyetler nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.2018'de tsunamiye yol açmıştıJava ve Sumatra adaları arasında bulunan Anak Krakatau, 1883'te meydana gelen büyük Krakatoa patlamasının ardından oluşan kalderada 20. yüzyılın başlarında denizden yükseldi.Yanardağın 2018 yılında çökmesi sonucu meydana gelen tsunami, Java ve Sumatra kıyılarında 400'den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

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endonezya, anak krakatau, sumatra, cakarta, volkan