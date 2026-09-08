https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/cocugunuz-okul-kapisinda-agliyorsa-dikkat-uzmanindan-ebeveynlere-kritik-uyarilar-1108587157.html

Çocuğunuz okul kapısında ağlıyorsa dikkat: Uzmanından ebeveynlere kritik uyarılar

Çocuğunuz okul kapısında ağlıyorsa dikkat: Uzmanından ebeveynlere kritik uyarılar

Sputnik Türkiye

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi başlayan Uyum Haftası ile çocuklarda ayrılık kaygısı ve okul korkusu yeniden gündemde. Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş, ilk... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T12:42+0300

2026-09-08T12:42+0300

2026-09-08T12:42+0300

görüş

okul

okul öncesi eğitim

2026-2027 eğitim öğretim dönemi

öğrenci

eğitim

uyum eğitimi

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2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul 5’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen Uyum Haftası başladı. Okul bahçelerinde hareketlilik yaşanırken, çocukların yeni bir eğitim ortamına alışma süreci ile birlikte ayrılık kaygısı ve okul korkusu da ebeveynlerin gündemine girdi. Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş, ilk günlerde yaşanan ağlamanın tek başına bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, asıl önemli noktanın çocuğun ebeveyninden ayrıldıktan sonra ne kadar sürede sakinleştiği ve okul sürecine ne ölçüde katıldığı olduğunu söyledi. Ağdaş, ebeveyn kaygısının çocuklara yansıyabileceği uyarısında bulunarak, okul kapısındaki vedalaşmanın kısa, net ve güven verici olması gerektiğini vurguladı.‘Okulun ilk günü çocuklarda kaygı ve heyecan normal’Okulun ilk günü, çocuk açısından yeni bir ortam, yeni insanlar ve alışılmışın dışında bir rutin anlamına geliyor. Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş, bu süreçte ebeveynlerin tutumunun belirleyici olduğuna dikkat çekerek, çocukların yaşadığı duygunun bastırılmaması gerektiğini söyledi:“Okulun ilk günü çocuk için yeni bir ortam, yeni insanlar ve yeni bir rutin anlamına geldiği için heyecan, kaygı veya ayrılık üzüntüsü yaşaması oldukça doğaldır. Bu süreçte ebeveynin sakin, kararlı ve güven veren bir tutum sergilemesi çok önemli. Çocuğun duygusunu bastırmak yerine, “Heyecanlı veya biraz üzgün hissetmen çok normal. Ben okul çıkışında seni almaya geleceğim” gibi ifadelerle hem duygusunu kabul etmek hem de güven vermek gerekir. Ayrıca okul başlamadan önce uyku ve sabah rutinlerinin düzenlenmesi, okulla ilgili belirsizliklerin azaltılması da uyum sürecini destekler.”‘Ebeveynin kaygısı çocuğa doğrudan yansıyabiliyor’Çocukların özellikle küçük yaşlarda ebeveynlerinin duygularını kolaylıkla fark edebildiğini belirten Ağdaş, ebeveyn kaygısının çocuk üzerindeki etkisine dikkat çekti:Okul kapısında ağlamak ne zaman normal?Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş’a göre çocuğun okul kapısında ağlaması, özellikle ilk günlerde tek başına olağan dışı bir durum olarak değerlendirilmemeli ancak süreç her bakımdan dikkatli incelenmeli:“Sadece ağlamanın süresine bakmak doğru olmaz. Her çocuğun mizacı ve okula uyum hızı farklıdır. İlk günlerde okul kapısında ağlamak, ebeveynden ayrılırken zorlanmak oldukça normaldir. Daha önemli olan, çocuk ayrılık sonrasında ne kadar sürede sakinleşiyor ve okul ortamına ne ölçüde katılım gösterebiliyor. Eğer zaman içerisinde ağlamanın şiddeti ve sıklığı azalıyorsa bu genellikle uyum sürecinin ilerlediğini gösterir. Ancak uzun süre yoğun kaygı devam ediyorsa, çocuk okul içerisinde sakinleşemiyorsa veya bu durum günlük yaşamını belirgin şekilde etkiliyorsa bir uzmandan destek almak değerlendirilebilir.”Çocuğun okula alıştığını gösteren işaretler neler?Ağdaş’a göre okula uyum sürecinin sağlıklı ilerlediğini gösteren en önemli işaretlerden biri, çocuğun ebeveyninden ayrıldıktan sonra zaman içerisinde sakinleşebilmesi. Bunun yanında çocuğun öğretmeniyle ilişki kurması, sınıf etkinliklerine katılması, arkadaşlarıyla iletişim geliştirmesi ve okul rutinlerine giderek daha fazla dahil olması olumlu göstergeler arasında bulunuyor. Çocuğun eve geldiğinde okulda yaşadıklarını anlatması, öğretmeni veya arkadaşlarından söz etmesi de okul ortamını yaşamının bir parçası haline getirmeye başladığını gösterebiliyor. Ancak Ağdaş, bu süreçte çocukların birbirleriyle kıyaslanmaması gerektiğinin altını çizdi. Çocuğun gelişiminin başka çocukların uyum süreciyle değil, kendi başlangıç noktasına göre gösterdiği ilerlemeyle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.‘Okul kapısında vedalaşırken bu hatayı yapmayın’Klinik Psikolog Burbuçe Ağdaş okulun ilk günlerinde vedalaşmanın, hem çocuk hem de ebeveyn açısından sürecin en kritik aşamalarından biri olduğunu söylüyor ve velileri okul kapısında vedalaşırken dikkat edilmesi gereken noktalara karşı uyarıyor:‘Güvendesin mesajı verilmeli’Çocuğun ağlamasına izin verilmesinin önemli olduğunu belirten Ağdaş, ancak ağlamanın ayrılığı sürekli ertelemenin bir yoluna dönüşmemesi gerektiğini ifade etti:“Çocuğun ağlamasına izin vermek, ancak ağlamayı ayrılığı ertelemenin bir yolu haline getirmemek gerekir. Ebeveynin verdiği temel mesaj şu olmalı: “Üzgün olduğunu görüyorum, seni anlıyorum ve güvendesin. Ben geri geleceğim.” Bu tutarlılık, çocuğun zaman içerisinde ayrılığın geçici olduğunu ve ebeveyninin mutlaka geri döneceğini öğrenmesine yardımcı olur.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/okullarda-uyum-haftasi-basladi-ilk-zilde-yeni-donem-1108545823.html

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okul, okul öncesi eğitim, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi , öğrenci, eğitim, uyum eğitimi