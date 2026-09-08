https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/disisleri-bakanligi-husilere-saldirgan-eylemlerine-bir-an-once-son-vermeleri-cagrisinda-bulunuyoruz-1108608269.html
Dışişleri Bakanlığı: Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulunuyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulunuyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının Yemen’de siyasi çözüm için yürütülen diplomatik çabalara zarar verdiğini belirterek... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T23:18+0300
2026-09-08T23:18+0300
2026-09-08T23:18+0300
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dışişleri bakanlığı
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Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki enerji tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Husiler'e saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/yemende-catismalar-tirmaniyor-husiler-suudi-arabistandaki-enerji-tesislerini-vurdu-1108588081.html
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ortadoğu, suudi arabistan, yemen, dışişleri bakanlığı, husiler
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, dışişleri bakanlığı, husiler
Dışişleri Bakanlığı: Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulunuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının Yemen’de siyasi çözüm için yürütülen diplomatik çabalara zarar verdiğini belirterek Husilere saldırgan eylemlerine son verme çağrısı yaptı.
Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki enerji tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Husiler'e saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.
Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz.
Söz konusu saldırılar, aynı zamanda Yemen’deki ihtilafın kalıcı bir siyasi çözümle sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara da zarar vermektedir.
Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.