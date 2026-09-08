Dışişleri Bakanlığı: Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulunuyoruz

Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.



Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz.



Söz konusu saldırılar, aynı zamanda Yemen’deki ihtilafın kalıcı bir siyasi çözümle sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara da zarar vermektedir.



Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.