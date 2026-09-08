https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/disisleri-bakanligi-12-ulkenin-israile-yonelik-ortak-yaptirimina-destek-verdi-1108604745.html
Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkenin İsrail'e yönelik ortak yaptırımına destek verdi
Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkenin İsrail'e yönelik ortak yaptırımına destek verdi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerinin... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T19:57+0300
2026-09-08T19:57+0300
2026-09-08T19:58+0300
türki̇ye
i̇srail
birleşik krallık
fransa
filistin devleti
dışişleri bakanlığı
i̇srail-filistin sorunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ac8575818aee17d4a29e9c5d7986203c.jpg
Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkenin Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerinin yasaklanmasına yönelik attığı adımlara ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/son-dakika-haberleri-ingiltereden-bati-seriadaki-israil-yerlesimlerine-yaptirim-karari-israil-etnik-temizlige-goz-1108597049.html
türki̇ye
i̇srail
birleşik krallık
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_83daa82203be465f50f8e6852b101b9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, birleşik krallık, fransa, filistin devleti, dışişleri bakanlığı, i̇srail-filistin sorunu
i̇srail, birleşik krallık, fransa, filistin devleti, dışişleri bakanlığı, i̇srail-filistin sorunu
Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkenin İsrail'e yönelik ortak yaptırımına destek verdi
19:57 08.09.2026 (güncellendi: 19:58 08.09.2026)
Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerinin yasaklanmasına yönelik atılan adımları desteklediğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkenin Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerinin yasaklanmasına yönelik attığı adımlara ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde on iki ülke tarafından Bati Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Yasadışı yerleşimler, sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin Devleti'nin varlığını tehdit eder noktaya ulaşmış, yerleşimci terörü etnik temizlik boyutuna varmıştır. İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümünün sağlanması ve bölgede adil ver kalıcı barışın tesis edilmesi için İsrail'in işgal faaliyetlerine karşı gerekli tepkinin gösterilmesi başlıca koşul haline gelmiştir. Bu çerçevede, uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarının benzer kararlar almasını bekliyoruz. Türkiye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edecektir.