Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkenin İsrail'e yönelik ortak yaptırımına destek verdi

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde on iki ülke tarafından Bati Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Yasadışı yerleşimler, sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin Devleti'nin varlığını tehdit eder noktaya ulaşmış, yerleşimci terörü etnik temizlik boyutuna varmıştır. İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümünün sağlanması ve bölgede adil ver kalıcı barışın tesis edilmesi için İsrail'in işgal faaliyetlerine karşı gerekli tepkinin gösterilmesi başlıca koşul haline gelmiştir. Bu çerçevede, uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarının benzer kararlar almasını bekliyoruz. Türkiye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edecektir.