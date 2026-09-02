https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bakan-fidan-katar-ve-urdunlu-mevkidaslariyla-telefonda-gorustu-1108444544.html
Bakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Bakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T20:49+0300
2026-09-02T20:49+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’yle telefonda görüştü.Görüşmelerde, Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/son-dakika-haberleri-disisleri-bakani-fidan-ittifakimizin-resmi-adinda-mutabik-kaldik-mekke-savunma-ittifaki--1108374755.html
türki̇ye
katar
ürdün
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türkiye, katar, ürdün, gazze, hakan fidan, telefon, telefon görüşmesi
türkiye, katar, ürdün, gazze, hakan fidan, telefon, telefon görüşmesi
Bakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’yle telefonda görüştü.
Görüşmelerde, Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.