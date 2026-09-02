https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bakan-fidan-katar-ve-urdunlu-mevkidaslariyla-telefonda-gorustu-1108444544.html

Bakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T20:49+0300

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2026-09-02T20:49+0300

türki̇ye

türkiye

katar

ürdün

gazze

hakan fidan

telefon

telefon görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’yle telefonda görüştü.Görüşmelerde, Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/son-dakika-haberleri-disisleri-bakani-fidan-ittifakimizin-resmi-adinda-mutabik-kaldik-mekke-savunma-ittifaki--1108374755.html

türki̇ye

katar

ürdün

gazze

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türkiye, katar, ürdün, gazze, hakan fidan, telefon, telefon görüşmesi