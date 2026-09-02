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Bakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Bakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’yle telefonda görüştü.Görüşmelerde, Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/son-dakika-haberleri-disisleri-bakani-fidan-ittifakimizin-resmi-adinda-mutabik-kaldik-mekke-savunma-ittifaki--1108374755.html
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türkiye, katar, ürdün, gazze, hakan fidan, telefon, telefon görüşmesi
türkiye, katar, ürdün, gazze, hakan fidan, telefon, telefon görüşmesi

Bakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

20:49 02.09.2026
© AA / Ahmet Serdar EserHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’yle telefonda görüştü.
Görüşmelerde, Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.
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