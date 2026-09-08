https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/calistigi-sirketi-122-milyon-lira-dolandirdigi-iddia-edilen-muhasebeci-yakalandi--1108587593.html

Çalıştığı şirketi 122 milyon lira dolandırdığı iddia edilen muhasebeci yakalandı

Çalıştığı şirketi 122 milyon lira dolandırdığı iddia edilen muhasebeci yakalandı

Sputnik Türkiye

Çalıştığı şirketi 122 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen şirket muhasebecisi ve ona yardımcı olduğu öne sürülen 19 kişi yakalandı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T12:37+0300

2026-09-08T12:37+0300

2026-09-08T12:37+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

muhasebe

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İstanbul'da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan bir kişinin, şirketin ödemelerini kendisine ve başka kişilere ait banka hesaplarına aktararak 122 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Muhasebecinin de aralarında bulunduğu 19 kişi yakalandı. Şirketin ödemelerini kendi hesabına yaptığı iddia edildiEmniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, bir şirkette muhasebe personeli olarak görev yapan M.A'nın (36), son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendisine ve diğer şüphelilere ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.Şirketi yaklaşık 122 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen M.A. ile şüpheli para trafiği bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul, Sinop ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.A'nın da aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.Banka hesapları bloke edildi, 5 taşınmaza el konulduŞüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 zanlı, adliyeye sevk edildi.

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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, muhasebe