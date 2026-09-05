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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/3-gun-3-gece-suren-yagli-guresli-gorkemli-dugun-savcilikta-bitti-gelinin-5-milyonluk-altinla-1108520474.html
3 gün 3 gece süren, yağlı güreşli görkemli düğün savcılıkta bitti: Gelinin 5 milyonluk altınla kaçtığı iddia edildi
3 gün 3 gece süren, yağlı güreşli görkemli düğün savcılıkta bitti: Gelinin 5 milyonluk altınla kaçtığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Muğla'da 3 gün 3 gece süren görkemli düğün sonrasında Özbek asıllı gelinin 5 milyon liralık altınla kaçtığı iddia edildi. Aile gelinden şikayetçi oldu. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
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özbekistan
dolandırıcılık
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düğün
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Muğla Milas'ta yaşanan olayda, 3 gün 3 gece süren ve 500 yıllık gece yağlı güreş geleneğinin de yaşatıldığı düğün savcılıkta son buldu. Düğünün ardından Özbek asıllı gelin Mamura Burkhanova'nın takılan yaklaşık 5 milyon liralık altınla kaçtığı iddia edildi. Düğünün masrafının 10 milyon lirayı geçtiği belirtiliyor. 10 milyonluk düğün yaptılarÇomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan Ateşoğlu ailesi, oğulları Mehmet Ateşoğlu’nu Özbekistan uyruklu Mamura Burkhanova (28) ile evlendirmek için 19 Ağustos tarihinde görkemli bir organizasyon düzenledi. Yörük kültürünün yaşatıldığı bölgede 3 gün 3 gece süren düğün için yaklaşık 10 milyon lira harcandı.Avrupa şampiyonu güreşçi de katıldıDüğün organizasyonuna 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşlerini de ekleyen aile, Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanlarını er meydanında ağırladı. Avrupa şampiyonlukları bulunan Feyzullah Aktürk'ün başpehlivan olduğu organizasyonda madalyayı gelin Mamura Burkhanova takdim etti. Sadece güreş organizasyonu için 1,5 milyon lira harcama yapıldığı belirtildi.5 milyonluk altınla kaçtı iddiası Düğünün ardından ise gelin ortadan kayboldu. Sabah'ın haberine göre aile gelinin 5 milyonluk altınla kaçtığını fark edince soluğu savcılıkta aldı. Başsavcılığın talimatıyla Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak gelinin yakalanması ve altınların bulunması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/vedat-milorun-9-bin-euro-aldigi-mekanin-tanitimini-yapmadigi-iddiasi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1108397369.html
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muğla, özbekistan, dolandırıcılık, gelin, damat, düğün
muğla, özbekistan, dolandırıcılık, gelin, damat, düğün

3 gün 3 gece süren, yağlı güreşli görkemli düğün savcılıkta bitti: Gelinin 5 milyonluk altınla kaçtığı iddia edildi

12:00 05.09.2026 (güncellendi: 12:05 05.09.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturdüğün, gelin ve damat
düğün, gelin ve damat - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Muğla'da 3 gün 3 gece süren görkemli düğün sonrasında Özbek asıllı gelinin 5 milyon liralık altınla kaçtığı iddia edildi. Aile gelinden şikayetçi oldu.
Muğla Milas'ta yaşanan olayda, 3 gün 3 gece süren ve 500 yıllık gece yağlı güreş geleneğinin de yaşatıldığı düğün savcılıkta son buldu. Düğünün ardından Özbek asıllı gelin Mamura Burkhanova'nın takılan yaklaşık 5 milyon liralık altınla kaçtığı iddia edildi. Düğünün masrafının 10 milyon lirayı geçtiği belirtiliyor.

10 milyonluk düğün yaptılar

Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan Ateşoğlu ailesi, oğulları Mehmet Ateşoğlu’nu Özbekistan uyruklu Mamura Burkhanova (28) ile evlendirmek için 19 Ağustos tarihinde görkemli bir organizasyon düzenledi. Yörük kültürünün yaşatıldığı bölgede 3 gün 3 gece süren düğün için yaklaşık 10 milyon lira harcandı.

Avrupa şampiyonu güreşçi de katıldı

Düğün organizasyonuna 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşlerini de ekleyen aile, Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanlarını er meydanında ağırladı. Avrupa şampiyonlukları bulunan Feyzullah Aktürk'ün başpehlivan olduğu organizasyonda madalyayı gelin Mamura Burkhanova takdim etti. Sadece güreş organizasyonu için 1,5 milyon lira harcama yapıldığı belirtildi.

5 milyonluk altınla kaçtı iddiası

Düğünün ardından ise gelin ortadan kayboldu. Sabah'ın haberine göre aile gelinin 5 milyonluk altınla kaçtığını fark edince soluğu savcılıkta aldı. Başsavcılığın talimatıyla Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak gelinin yakalanması ve altınların bulunması için çalışma başlattı.
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