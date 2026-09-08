https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/besiktasta-olaganustu-secim-karari-serdar-adali-aday-olacak-mi-1108602346.html
Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı: Serdar Adalı aday olacak mı?
Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı: Serdar Adalı aday olacak mı?
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpte seçimli kongrenin ekim veya kasım ayında yapılması planlanıyor. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T17:43+0300
2026-09-08T17:43+0300
2026-09-08T17:44+0300
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.Olağanüstü seçimli genel kurul kararının kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.Serdal Adalı'nın olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi. A Spor'un haberine göre, Adalı'nın ekim veya kasım ayında yapılması planlanan seçim öncesinde mevcut yönetim listesinde değişiklikler yapacağı belirtildi.
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beşiktaş, serdar adalı, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, seçim barajı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, serdar adalı, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, seçim barajı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı: Serdar Adalı aday olacak mı?
17:43 08.09.2026 (güncellendi: 17:44 08.09.2026)
Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpte seçimli kongrenin ekim veya kasım ayında yapılması planlanıyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.
Olağanüstü seçimli genel kurul kararının kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.
Serdal Adalı'nın olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi. A Spor'un haberine göre, Adalı'nın ekim veya kasım ayında yapılması planlanan seçim öncesinde mevcut yönetim listesinde değişiklikler yapacağı belirtildi.