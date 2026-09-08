https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/besiktasta-olaganustu-secim-karari-serdar-adali-aday-olacak-mi-1108602346.html

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı: Serdar Adalı aday olacak mı?

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı: Serdar Adalı aday olacak mı?

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpte seçimli kongrenin ekim veya kasım ayında yapılması planlanıyor. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T17:43+0300

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.Olağanüstü seçimli genel kurul kararının kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.Serdal Adalı'nın olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi. A Spor'un haberine göre, Adalı'nın ekim veya kasım ayında yapılması planlanan seçim öncesinde mevcut yönetim listesinde değişiklikler yapacağı belirtildi.

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, serdar adalı, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, seçim barajı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu