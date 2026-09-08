Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/besiktasta-olaganustu-secim-karari-serdar-adali-aday-olacak-mi-1108602346.html
Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı: Serdar Adalı aday olacak mı?
Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı: Serdar Adalı aday olacak mı?
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpte seçimli kongrenin ekim veya kasım ayında yapılması planlanıyor. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T17:43+0300
2026-09-08T17:44+0300
spor
beşiktaş
serdar adalı
seçim
seçim yasası
seçim sonuçları
seçim barajı
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096128224_17:0:1062:588_1920x0_80_0_0_0395a9504f5122e366dff35ad370d5b5.jpg
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.Olağanüstü seçimli genel kurul kararının kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.Serdal Adalı'nın olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi. A Spor'un haberine göre, Adalı'nın ekim veya kasım ayında yapılması planlanan seçim öncesinde mevcut yönetim listesinde değişiklikler yapacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/aziz-yildirimdan-hakem-tepkisi-ve-tffye-kritik-cagri-gerekirse-ligleri-erteleyin-1108529295.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096128224_148:0:932:588_1920x0_80_0_0_206f5f9d442bbbbb1bab96b5be1419c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, serdar adalı, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, seçim barajı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, serdar adalı, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, seçim barajı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı: Serdar Adalı aday olacak mı?

17:43 08.09.2026 (güncellendi: 17:44 08.09.2026)
© AABeşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© AA
Abone ol
Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpte seçimli kongrenin ekim veya kasım ayında yapılması planlanıyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.
Olağanüstü seçimli genel kurul kararının kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.
Serdal Adalı'nın olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi. A Spor'un haberine göre, Adalı'nın ekim veya kasım ayında yapılması planlanan seçim öncesinde mevcut yönetim listesinde değişiklikler yapacağı belirtildi.
Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
SPOR
Aziz Yıldırım'dan hakem tepkisi ve TFF'ye kritik çağrı: 'Gerekirse ligleri erteleyin'
6 Eylül, 09:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала