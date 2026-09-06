https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/aziz-yildirimdan-hakem-tepkisi-ve-tffye-kritik-cagri-gerekirse-ligleri-erteleyin-1108529295.html

Aziz Yıldırım'dan hakem tepkisi ve TFF'ye kritik çağrı: 'Gerekirse ligleri erteleyin'

Aziz Yıldırım'dan hakem tepkisi ve TFF'ye kritik çağrı: 'Gerekirse ligleri erteleyin'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Aziz Yıldırım, hakem kararlarını eleştirdi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T09:22+0300

2026-09-06T09:22+0300

2026-09-06T09:22+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

beşiktaş

türkiye futbol federasyonu (tff)

yıldırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/06/1108529138_0:0:2958:1665_1920x0_80_0_0_56ed57aa5805d92e2b3820fd329ae584.jpg

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından hakem kararlarını eleştirdi.Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, geride kalan 4 lig maçında Fenerbahçe aleyhine hakem hataları olduğunu savundu.Geride kalan maçların ardından açıklamalarda bulunmadıklarının altını çizen Yıldırım, "Gençlerbirliği maçında 2 penaltı verilmedi, 'Olur' dedik yenildik, sesimizi çıkarmadık. Konyaspor maçında hakem hataları oldu. Samsun'da Vedat'a yapılan hareket var. Ama yendik, yine de 'Herhalde bunlar düzelirler.' dedik. Bugün kötü oynadık, iyi oynamadık. Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Ama 2 penaltı var. Birisi 5. dakikada Oğuz'la stoper mücadele ediyor, eliyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor. Kerem'in pozisyonunda çelme takıyor, yine vermiyor. Biz bunları atsak Beşiktaş belki yine atabilir o ayrı konu. İyi oynamadık kabul ediyoruz. Ama hakem gördüğünü çalmalı." ifadelerini kullandı.'VAR galiba uyuyor'VAR hakemlerinin oyuna müdahale etmediğini dile getiren Yıldırım, "VAR galiba uyuyor. Yabancı hakem geliyormuş, hiçbir işe yaramayan VAR getiriyorsanız bu bir çözüm değil. Bu hakemler yeteneksiz. Birileri oyuncak gibi arkadan kurmuyorsa, hepsi yeteneksiz. Bu şekilde Türk futbolu bir yere gitmez. Taraftarımızdan da özür diliyoruz, kusura bakmasınlar. Bizim takımımız iyi oynamadı ama takımın hakkını yediler. İnce ince doğradılar." açıklamasında bulundu.'4 haftadır bütün takımlar şikayetçi'Hakemlere eleştirilerini sürdüren Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda rakip futbolcunun Kerem'e çelme taktığını yineledi.Bu şartlar altında Türkiye'de futbol oynamanın zor olduğunu söyleyen Yıldırım, "Çözümü federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz çözümü söylersek iş çok başka noktalara gider. O da bu akşam söyleyeceğim sözler değil. Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, 'Hakem hata yaptı.' falan demem. Merkez Hakem Kurulu Başkanı bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye'de ligleri bir sene ertelesinler, hakem yetiştirsinler. Yetenek doğuştan olur, sonradan eğitimle olmaz. Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini siz devam ettiremezsiniz. Psikolojik olarak yıkılmış durumdadır. Ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Türk futboluna yazık. Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın kazanırız. 4 haftadır bütün takımlar şikayetçi. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yabancı VAR hakemi çözüm değil. Kendileri çözüm üretecek. Federasyon olayın nerelere gittiğini görecek. Ben söyleyecek olsam söylerim, birkaç hafta sonra başka konuşurum." diye konuştu.Halil Umut Meler'in geçmişte MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan yumruk yediğini hatırlatan Yıldırım, "Dayak yiyen hakeme hakemliğini devam ettirirseniz olacağı bu. İnce ince doğruyor, verdiği faullere bakın. Verse penaltıları belki berabere bitiririz, iyi oynamadığımız halde belki kazanırız." şeklinde konuştu.'Kadromuz iyi, biraz daha çalışmamız lazım'Zor şartlar altında göreve geldiklerini ve ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Yıldırım, "Bu mücadelemizin önüne geçmeye çalışırlarsa o zaman mücadele başka noktalara gider, onu da istemem." dedi.Dört haftadır hakem hatası olduğunu savunan Yıldırım, "Önümüzdeki hafta bu düzelecek mi? Biz adalet istiyoruz, bizi korusunlar demiyoruz. Hakemler kendi istedikleri gibi idare ediyor. Bu böyle devam etmez. Herkes aklını başına alsın, hiçbir takımın hakkı yenmesin. Türk futbolunu kurtarmak için federasyon bu konuya eğilmeli ve çözüm üretmeli." açıklamasında bulundu.Fenerbahçe'nin kadro planlamasıyla ilgili de konuşan Yıldırım, şunları söyledi:Son olarak UEFA Disiplin Kurulu tarafından ceza verilen Guendouzi'yle ilgili konuşan Yıldırım, "Arkadaşlar müracaat yaptı. Tahkime gidecek dosya. İnşallah orada ceza iner. Birisi kalktı zaten, Guendouzi'nin cezası da inşallah iner." diye konuştu.Fenerbahçe Beşiktaş derbisiTrendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki maçta Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden mağlup ayrıldı.Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli başladı. İlk 25 dakikada iki takım da çok sayıda top kaybı yaparken 26. dakikada Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda skoru üstünlüğünü sürdüremedi ve Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile beraberliği buldu. İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, kalesinde üst üste tehlikeli pozisyonlar gördü. Söz konusu pozisyonlarda Ederson'un başarılı kurtarışlarıyla oyuna tutunan sarı-lacivertliler, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 2-1 geriye düştü. Kalan bölümde skor bulamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.Skriniar, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü attıFenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, bu sezon resmi maçlarda ilk golünü kaydetti.Maçın 26. dakikasında takımını öne geçiren Skriniar, savunmada da başarılı müdahaleleriyle dikkati çekti.İsmail Kartal, ilk kez Beşiktaş derbisini kaybettiFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı ilk yenilgisini yaşadı.Sarı-lacivertlilerin başında siyah-beyazlılarla 6. kez karşılaşan Kartal, ilk kez rakibine boyun eğdi.İsmail Kartal, bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'a karşı 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.Fenerbahçe skoru koruyamıyorFenerbahçe, Süper Lig'de ikinci kez öne geçtiği bir müsabakadan puansız ayrıldı.Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 4 müsabakanın tamamında üstünlüğü yakalamayı başarırken, ilk hafta Gençlerbirliği'ne, bu maçta da Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.Lukaku, Süper Lig'de ilk derbisini yaşadıFenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.Müsabakanın 68. dakikasında Vedat Muric'in yerine oyuna giren Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş'a karşı mücadele etti.Hakem Meler'e tribünlerden tepkiFenerbahçeli taraftarlar, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.Maçın yönetiminden memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre hakem aleyhine tezahüratlarda bulundu.

yıldırım

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aziz yıldırım, fenerbahçe, beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), yıldırım