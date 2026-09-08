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Berlin'de AfD karşıtı protesto: Binlerce kişi sokağa çıktı
Berlin'de AfD karşıtı protesto: Binlerce kişi sokağa çıktı
Sputnik Türkiye
Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde elde ettiği sonuç, başkent Berlin'de binlerce kişiyi sokağa çıkardı. Brandenburg Kapısı önünde toplanan... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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Almanya'da Almanya için Alternatif'in (AfD) Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde elde ettiği sonuç, ülkenin başkenti Berlin'de geniş katılımlı bir protestoya neden oldu.Alman yeniden birleşmesinin en önemli simgelerinden Brandenburg Kapısı'nın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, AfD'nin yükselişine karşı mesaj verdi. Eylemde öne çıkan çağrı ise "AfD'yi durdurun" oldu.Berlin polisi, gösterinin başlamasından yaklaşık bir saat sonra, yerel saatle 19.00 sıralarında yaklaşık 5 bin kişinin alanda bulunduğunu bildirdi.Polis 5 bin, organizatörler 14 bin dediEylemin ortak organizatörleri arasında bulunan siyasi kampanya grubu Campact ise polisten çok daha yüksek bir rakam açıkladı. Gruba göre Brandenburg Kapısı çevresindeki protestoya katılanların sayısı 14 bine ulaştı.Katılımcı sayısına ilişkin farklı rakamlara rağmen gösteri, AfD'nin seçimlerdeki performansının ardından Almanya'daki siyasi kutuplaşmanın yeniden sokağa yansıması olarak dikkat çekti.Ancak protestonun büyüklüğü, geçmişte Berlin'de gerçekleştirilen AfD karşıtı gösterilerin gerisinde kaldı. 2025'in başında, federal seçimler öncesinde muhafazakâr sağ ile aşırı sağ arasında olası bir işbirliğine karşı düzenlenen gösterilere en az 100 bin kişi katılmıştı.Katılımın düşük kalması dikkat çektiBu kez protestoya katılımın önceki büyük gösterilere kıyasla sınırlı kalması, alandaki bazı katılımcılarda hayal kırıklığı yarattı.Göstericilerden Marie-Therese Hattendorf, katılımın beklediğinden düşük olmasının toplumun AfD'nin yükselişi karşısında yeterince harekete geçmediğini gösterdiğini savundu.Öğretmen ve şiddetsiz iletişim eğitmeni olan Hattendorf, protestoya demokratik hakkını kullanmak amacıyla geldiğini belirterek Almanya'nın gelecekteki siyasi atmosferine ilişkin kaygılarını dile getirdi
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berlin, almanya, saksonya-anhalt, almanya için alternatif (afd), avrupa, haberler
berlin, almanya, saksonya-anhalt, almanya için alternatif (afd), avrupa, haberler
Berlin'de AfD karşıtı protesto: Binlerce kişi sokağa çıktı
Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde elde ettiği sonuç, başkent Berlin'de binlerce kişiyi sokağa çıkardı. Brandenburg Kapısı önünde toplanan göstericiler "AfD'yi durdurun" çağrısı yaparken, polis yaklaşık 5 bin, organizatörler ise 14 bin kişinin eyleme katıldığını açıkladı.
Almanya'da Almanya için Alternatif'in (AfD) Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde elde ettiği sonuç, ülkenin başkenti Berlin'de geniş katılımlı bir protestoya neden oldu.
Alman yeniden birleşmesinin en önemli simgelerinden Brandenburg Kapısı'nın önünde
bir araya gelen binlerce gösterici, AfD'nin
yükselişine karşı mesaj verdi. Eylemde öne çıkan çağrı ise "AfD'yi durdurun"
oldu.
Berlin
polisi, gösterinin başlamasından yaklaşık bir saat sonra, yerel saatle 19.00 sıralarında yaklaşık 5 bin kişinin
alanda bulunduğunu bildirdi.
Polis 5 bin, organizatörler 14 bin dedi
Eylemin ortak organizatörleri arasında bulunan siyasi kampanya grubu Campact ise polisten çok daha yüksek bir rakam açıkladı. Gruba göre Brandenburg Kapısı çevresindeki protestoya katılanların sayısı 14 bine ulaştı.
Katılımcı sayısına ilişkin farklı rakamlara rağmen gösteri, AfD'nin seçimlerdeki performansının ardından Almanya'daki siyasi kutuplaşmanın yeniden sokağa yansıması
olarak dikkat çekti.
Ancak protestonun büyüklüğü, geçmişte Berlin'de gerçekleştirilen AfD karşıtı gösterilerin gerisinde kaldı. 2025'in başında, federal seçimler öncesinde muhafazakâr sağ ile aşırı sağ arasında olası bir işbirliğine karşı düzenlenen gösterilere en az 100 bin kişi katılmıştı.
Katılımın düşük kalması dikkat çekti
Bu kez protestoya katılımın önceki büyük gösterilere kıyasla sınırlı kalması, alandaki bazı katılımcılarda hayal kırıklığı yarattı.
Göstericilerden Marie-Therese Hattendorf, katılımın beklediğinden düşük olmasının toplumun AfD'nin yükselişi karşısında yeterince harekete geçmediğini gösterdiğini savundu.
Öğretmen ve şiddetsiz iletişim eğitmeni olan Hattendorf, protestoya demokratik hakkını kullanmak amacıyla geldiğini belirterek Almanya'nın gelecekteki siyasi atmosferine ilişkin kaygılarını dile getirdi