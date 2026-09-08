https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/belcika-merkezli-uluslararasi-suc-orgutune-darbe-24-kisi-yakalandi-luks-teknelere-ve-banka-1108583135.html

Belçika merkezli uluslararası suç örgütüne darbe: 24 kişi yakalandı, lüks teknelere ve banka hesaplarına el konuldu

Belçika merkezli uluslararası suç örgütüne darbe: 24 kişi yakalandı, lüks teknelere ve banka hesaplarına el konuldu

Sputnik Türkiye

Belçika merkezli uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çeteye operasyon düzenlendi. 24 kişi yakalandı, ⁠87 taşınmaz, ⁠18 araç,⁠ ⁠4 özel tekne... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T11:46+0300

2026-09-08T11:46+0300

2026-09-08T11:46+0300

türki̇ye

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

belçika

i̇zmir

suç örgütü

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İzmir'de düzenlenen operasyonda, Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne darbe vuruldu. Haklarında gözaltı kararı verilen 38 kişiden 24'ü yakalandı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ⁠87 taşınmaz, ⁠18 araç,⁠ ⁠4 özel tekne, ⁠14 şirket ortaklık payı ve banka hesapları ile diğer mal varlığı unsurlarına da el konuldu.Hiyerarşik yapıda ve çok yönlü suç işleme kapasitesi vurgusu yapıldıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, elebaşılığını B.Y'nin yaptığı suç örgütüyle hareket ettiği tespit edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Yapılan analiz, istihbarat çalışmaları ve mali incelemeler neticesinde, suç örgütünün uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, hiyerarşik yapıya sahip, süreklilik arz eden ve çok yönlü suç işleme kapasitesi bulunan organize bir yapı olduğu değerlendirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda şüphelilerden 24'ü yakalandı. Diğer şüphelilerden 11'inin yurt dışında, 1'inin cezaevinde olduğu, 2'sinin yakalanması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Lüks teknelere de el konulduSoruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ⁠87 taşınmaz, ⁠18 araç,⁠ ⁠4 özel tekne, ⁠14 şirket ortaklık payı ve banka hesapları ile diğer mal varlığı unsurlarına el konuldu.Soruşturma kapsamında Türkiye ile başta Belçika olmak üzere ilgili yabancı adli makamlar arasındaki işbirliği çalışmalarının da sürdürüldüğü, Belçika adli makamlarınca yürütülen yargılama sonucunda suç örgütünün uluslararası uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerinin tespit edildiği bildirildi.Söz konusu yargılama kapsamında 105 sanığın yargılandığı, bunlardan 91'i hakkında mahkumiyet kararı verildiği ifade edildi.Mahkemenin kararında örgüt elebaşı ve üst düzey yöneticilerinin uyuşturucu madde ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından sorumlu tutulduğu aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/dort-sehirde-organize-suc-orgutlerine-operasyon-137-supheli-yakalandi-1108576392.html

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