https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/bakir-fiyatinda-tarihi-rekor-14-bin-500-dolari-asti-1108572943.html

Bakır fiyatında tarihi rekor: 14 bin 500 doları aştı

Bakır fiyatında tarihi rekor: 14 bin 500 doları aştı

Sputnik Türkiye

Bakır fiyatı tarihi zirvesini yeniledi. Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı 14 bin 533 dolara kadar yükselirken, ABD'nin rafine bakır ithalatına... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T07:26+0300

2026-09-08T07:26+0300

2026-09-08T07:26+0300

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bakır tozu

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Küresel emtia piyasalarında gözler yeniden bakıra çevrildi. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı gün içinde yüzde 0,8'e varan yükselişle 14 bin 533 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Son yükselişle birlikte ocak ayında kaydedilen önceki tarihi zirve de geride bırakıldı. Sanayiden enerji altyapısına kadar birçok alanda kritik öneme sahip olan bakır, son bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 17 değer kazandı.Rekorun arkasında ABD detayıBakır fiyatlarındaki son hareketin arkasında özellikle ABD'nin rafine bakır ithalatına gümrük vergisi uygulayabileceğine ilişkin beklentiler bulunuyor.ABD Ticaret Bakanlığının bakır ithalatına yönelik olası tarifeler hakkındaki değerlendirmesini Beyaz Saray'a sunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen piyasalar henüz bu ihtimali fiyatlamaktan vazgeçmedi.Tarifelerin devreye alınabileceği beklentisi, küresel bakır ticaretinde arzın hangi pazarlara yöneleceğine ilişkin belirsizliği artırırken fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı da destekledi.Bakır stoklarında dikkat çeken tabloKüresel ölçekte bakır stokları yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen piyasanın yakından izlediği başka bir gelişme dikkat çekiyor. LME'nin küresel depolama ağında bulunan bakır stoklarında düşüş yaşanıyor.Mevcut stokların önemli bir bölümünün ABD'de toplanması, diğer piyasalarda kısa vadede erişilebilir bakır arzının sınırlanabileceğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.Bu tablo, genel stok seviyeleri yüksek olmasına rağmen piyasada kolaylıkla ulaşılabilecek metal miktarına ilişkin soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.Kısa pozisyondaki yatırımcıların baskısı arttıArz tarafındaki endişeler, bakırda kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar üzerindeki baskıyı da artırdı. Fiyatların yükselmesiyle birlikte bazı yatırımcıların pozisyonlarını kapatmak zorunda kalabileceği beklentisi, piyasadaki hareketliliği destekleyen unsurlardan biri oldu.Üstelik bakır talebinin görece zayıf seyrettiği bir dönemde fiyatların tarihi zirveye ulaşması, piyasanın mevcut talepten çok gelecekteki arz koşullarını ve ticaret politikalarını fiyatladığına işaret ediyor.Bakırda uzun vadeli arz-talep dengesi izleniyorBakırdaki yükseliş yalnızca kısa vadeli tarife beklentileriyle sınırlı değil. Piyasalarda uzun süredir küresel bakır arzı ile gelecekteki talep arasındaki olası dengesizlik yakından takip ediliyor.Elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve sanayi üretiminin temel girdilerinden biri olan bakırın, önümüzdeki dönemde küresel ekonominin en kritik hammaddelerinden biri olmayı sürdürmesi bekleniyor.Son rekorla birlikte piyasanın odağında şimdi ABD'nin olası bakır tarifelerine ilişkin kararı, LME stoklarındaki hareket ve küresel arzın seyri bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/polonyada-robotlar-yapay-zekaya-karsi-protesto-duzenledi-dijital-isler-bakani-yanlarina-gidip-1108572677.html

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