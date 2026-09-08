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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/atlas-caglayan-cinayeti-davasinda-karar-cikti-14-yasindaki-zanlinin-cezasi-belli-oldu--1108589432.html
Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı: 14 yaşındaki zanlının cezası belli oldu
Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı: 14 yaşındaki zanlının cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki zanlıya 18 yıl 10 ay hapis cezası... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki Efe Ç.'ye 3 farklı suçtan toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi.Savcı 21 yıl 7 ay istemiştiAtlas Çağlayan cinayeti davasının ilk duruşması, 9 Haziran günü görülmüştü. NTV'nin haberine göre, savcılık, zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan'a yönelik çocuğa karşı öldürme, mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya karşı ise silahla tehdit ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/atlas-caglayan-cinayetiyle-ilgili-iddianame-hazirlandi-1104518277.html
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atlas çağlayan, cinayet
atlas çağlayan, cinayet

Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı: 14 yaşındaki zanlının cezası belli oldu

14:04 08.09.2026 (güncellendi: 14:10 08.09.2026)
© Fotoğraf : sosyal medyaAtlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü
Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Fotoğraf : sosyal medya
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki zanlıya 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki Efe Ç.'ye 3 farklı suçtan toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
© Fotoğraf : Sosyal medya Atlas Çağlayan
Atlas Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Atlas Çağlayan
© Fotoğraf : Sosyal medya

Savcı 21 yıl 7 ay istemişti

Atlas Çağlayan cinayeti davasının ilk duruşması, 9 Haziran günü görülmüştü. NTV'nin haberine göre, savcılık, zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan'a yönelik çocuğa karşı öldürme, mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya karşı ise silahla tehdit ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.
Atlas Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
TÜRKİYE
Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı
26 Mart, 11:31
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