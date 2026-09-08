https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/atlas-caglayan-cinayeti-davasinda-karar-cikti-14-yasindaki-zanlinin-cezasi-belli-oldu--1108589432.html

Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı: 14 yaşındaki zanlının cezası belli oldu

Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı: 14 yaşındaki zanlının cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki zanlıya 18 yıl 10 ay hapis cezası... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T14:04+0300

2026-09-08T14:04+0300

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türki̇ye

atlas çağlayan

cinayet

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İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki Efe Ç.'ye 3 farklı suçtan toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi.Savcı 21 yıl 7 ay istemiştiAtlas Çağlayan cinayeti davasının ilk duruşması, 9 Haziran günü görülmüştü. NTV'nin haberine göre, savcılık, zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan'a yönelik çocuğa karşı öldürme, mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya karşı ise silahla tehdit ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/atlas-caglayan-cinayetiyle-ilgili-iddianame-hazirlandi-1104518277.html

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atlas çağlayan, cinayet