https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/atlas-caglayan-cinayeti-davasinda-karar-cikti-14-yasindaki-zanlinin-cezasi-belli-oldu--1108589432.html
Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı: 14 yaşındaki zanlının cezası belli oldu
Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı: 14 yaşındaki zanlının cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki zanlıya 18 yıl 10 ay hapis cezası... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T14:04+0300
2026-09-08T14:04+0300
2026-09-08T14:10+0300
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İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki Efe Ç.'ye 3 farklı suçtan toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi.Savcı 21 yıl 7 ay istemiştiAtlas Çağlayan cinayeti davasının ilk duruşması, 9 Haziran günü görülmüştü. NTV'nin haberine göre, savcılık, zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan'a yönelik çocuğa karşı öldürme, mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya karşı ise silahla tehdit ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/atlas-caglayan-cinayetiyle-ilgili-iddianame-hazirlandi-1104518277.html
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atlas çağlayan, cinayet
Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı: 14 yaşındaki zanlının cezası belli oldu
14:04 08.09.2026 (güncellendi: 14:10 08.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki zanlıya 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 14 yaşındaki Efe Ç.'ye 3 farklı suçtan toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
Savcı 21 yıl 7 ay istemişti
Atlas Çağlayan cinayeti davasının ilk duruşması, 9 Haziran günü görülmüştü. NTV'nin haberine göre, savcılık, zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan'a yönelik çocuğa karşı öldürme, mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya karşı ise silahla tehdit ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.