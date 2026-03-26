Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı
Bir kafede bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüyle ilgili 15 yaşındaki şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T11:31+0300
İstanbul Güngören'de bir kafede bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. 15 yaşındaki şüpheli için hazırlanan iddianamede 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından ceza istendi. İddianamede 2011 doğumlu E.Ç'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince geliştiğinin belirlendiği kaydedildi. İddianame Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiİstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada olay tüm detaylarıyla anlatılırken, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, 13 Nisan 2011 doğumlu E.Ç'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince geliştiğinin belirlendiği aktarıldı. Açıklamada, olayda kullanılan ve şüpheliye ait olduğu tespit edilen bıçağın 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin dosya içine alındığı belirtilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarına göre, suça sürüklenen çocuğun, maktule yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç, Y.O.O, R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultmak suretiyle silahla tehditte bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, tutuklu bulunan suça sürüklenen çocuk E.Ç. hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenerek, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır." ifadelerine yer verildi.
