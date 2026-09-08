https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/arakci-abd-taahhutlerine-donerse-normale-donusun-yolu-acilir-1108598129.html
Arakçi: ABD taahhütlerine dönerse normale dönüşün yolu açılır
Arakçi: ABD taahhütlerine dönerse normale dönüşün yolu açılır
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İslamabad Mutabakatı'nda üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi halinde bölgedeki durumun normale dönmesinin... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T16:28+0300
2026-09-08T16:28+0300
2026-09-08T16:28+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abbas arakçi
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan İslamabad Mutabakatı'ndaki taahhütlerini uygulaması halinde bölgedeki durumun normale dönebileceğini belirtti.İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya göre Arakçi, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.Arakçi, bölgedeki mevcut durumun ABD'nin İslamabad Mutabakatı'nda üstlendiği taahhütleri yerine getirmemesinden kaynaklandığını savundu.İran Dışişleri Bakanı, "Çözüm basit. Amerikan tarafının imzaladığı İslamabad Mutabakat Zaptı'ndaki taahhütlerine geri dönmesi, normale dönüşün yolunu açacaktır" ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı görüşmelerinde 'önemli ilerleme'Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmeler hakkında Japon mevkidaşına bilgi verdi. İranlı Bakan, iki ülke arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçici bir trafik güzergahının belirlenmesine yönelik görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı.Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise bölgede güvenliğin ve Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli trafiğin sağlanması için bölge ülkeleri ile ilgili ülkeler arasında sürekli istişare ve diplomatik koordinasyonun gerekli olduğunu belirtti.İki bakanın ayrıca bazı ikili ve konsolosluk konularındaki sorunların ele alınması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
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abbas arakçi, hürmüz boğazı, abd, i̇ran
abbas arakçi, hürmüz boğazı, abd, i̇ran
Arakçi: ABD taahhütlerine dönerse normale dönüşün yolu açılır
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İslamabad Mutabakatı'nda üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi halinde bölgedeki durumun normale dönmesinin önünün açılacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan İslamabad Mutabakatı'ndaki taahhütlerini uygulaması halinde bölgedeki durumun normale dönebileceğini belirtti.
İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya göre Arakçi, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Arakçi, bölgedeki mevcut durumun ABD'nin İslamabad Mutabakatı'nda üstlendiği taahhütleri yerine getirmemesinden kaynaklandığını savundu.
İran Dışişleri Bakanı, "Çözüm basit. Amerikan tarafının imzaladığı İslamabad Mutabakat Zaptı'ndaki taahhütlerine geri dönmesi, normale dönüşün yolunu açacaktır" ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı görüşmelerinde 'önemli ilerleme'
Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmeler hakkında Japon mevkidaşına bilgi verdi. İranlı Bakan, iki ülke arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçici bir trafik güzergahının belirlenmesine yönelik görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı.
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise bölgede güvenliğin ve Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli trafiğin sağlanması için bölge ülkeleri ile ilgili ülkeler arasında sürekli istişare ve diplomatik koordinasyonun gerekli olduğunu belirtti.
İki bakanın ayrıca bazı ikili ve konsolosluk konularındaki sorunların ele alınması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.